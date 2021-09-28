Nadir görülen beyaz geyik sokakta vurularak öldürüldü

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28/09/2021

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Nadir görülen beyaz geyik sokakta vurularak öldürüldü

Nadir görülen beyaz geyik, İngiltere'nin Merseyside bölgesindeki bir sokakta koşerken polis tarafından vurularak öldürüldü.

Bootle, Merseyside'daki halk, etrafta dolaşan vahşi hayvanı gördüklerinde polise haber verdi.

Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği, polise hayvanın yaşama alanına geri döneceğini söyleyerek müdahale edilmemesini istedi.

Ancak Merseyside polisi, sürücüler ve yayalar için tehlikeli olabileceğine dair endişelerin artması üzerine geyiğe ötenazi yapmaya karar verildiğini söyledi.

Geyiğin peşine düşen silahlı polisler, bölgeye çağırılan veterinerin gelmemesi üzerine, geyiği vurarak öldürdü.

28/09/2021 15:58
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TAGS: beyaz geyik, haber, dünya
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