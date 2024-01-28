Naeimi’nin eserleri yarın AKM’de sergileniyor

İranlı sanatçı Sadegh Naeimi'nin yağlı tablo eserleri, yarın Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde sergileniyor.

44 eserin yer alacağı sergi, saat 17.00'de açılacak.

Sergideki 37 eser, kanvas üstüne yağlı boya portre ve doğa resimlerinden oluşuyor. Yağlı boya tablolar arasında biri siyah beyaz, diğeri renkli olmak üzere iki tane Atatürk portresi de yer alıyor. Sergide ayrıca Naeimi’nin iki suluboya ve beş kaligrafi çalışması da bulunuyor.

Sergi 2 Şubat Cuma gününe kadar kamu çalışma saatlerinde gezilebilecek.

1947’de İran’ın Meşhed şehrinde doğan ve 2023'ten beri KKTC'de yaşayan İranlı sanatçı Naeimi, bankacılık eğitiminden sonra resim ve müzikle ilgili de eğitimler aldı.

Hattat olan ve santur da çalan sanatçı daha önce İran, Belçika, Almanya, Fransa ve İngiltere'de de sergiler açtı.