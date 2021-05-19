Nafi Cabacaba, KKTC’deki solar sistemle ilgili acil yapılması gerekenleri yeniden sıraladı

Yüksek Yenilenebilir Enerji Mühendisi, CABACABA Solar Direktörü Nafi Cabacaba, KKTC’deki solar enerji sistemiyle ilgili sürece ve yaşanan sıkıntılara yeniden dikkat çekerek, sistemin çökmemesi ve devam edebilmesi için ilk etapta yapılması gerekenlerle ilgili yeni önerilerde bulundu.

Kesin çözüm olarak, “dağınık ve merkezi depolama sistemlerine” yönelmek gerektiğini belirten Nafi Cabacaba, “dağınık ve merkezi depolama sistemlerinin”, güneş enerjisi üretiminin ihtiyaçtan fazla olduğu zaman, fazla enerjiyi depolayarak yardımcı olabileceğini kaydetti.

Cabacaba, “Mevcut durumda, dağınık ve merkezi depolamaya yönelmek gerekmektedir. Bu sayede, insanlar evlerinin damında elektrik üretirken, KIB-TEK de arz güvenliğini ve şebeke dengesini sağlayarak elektrik iletim ve dağıtımını yapabilir” dedi.

Nafi Cabacaba, ilk aşamada yoğun güneş enerjisi olan mahallerdeki trafoların mevcut ihtiyaca göre güçlendirilmesi, otomatik voltaj ayarlı cihazların ve ivedi şekilde mahallelerde trafonun bulunduğu yerlere konteyner bazlı solar enerjiye uygun, uzun ömürlü merkezi depolamalı sistemlerin yerleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kısa vadede, yatırım gerektirmeyen ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) elinde bulunan mevcut elektronik sayaçlardan alınacak veriler ile analizlerin tamamlanması gerektiğini de ifade eden Nafi Cabacaba, “Mahallerde trafo ve solar enerji kurulu güç kapasitelerin belirlenmesi, elektronik sayaçlarda bulunan 2.8.0 (şebekeye aktarılan enerji) ve 1.8.0 (şebekeden alınan enerjinin) dijital ortamda yıllık ve 15’er dakikalık analizlerini yaparak, bölgede hangi yatırım ihtiyacı olduğunu belirlemesi gerekmektedir” dedi.

Enerji Verimliliği Tüzüğü’nün ivedi şekilde güncel ihtiyaca göre hazırlanması ve teşvikler ile birlikte geçirilmesi gerektiğini belirten Cabacaba, ayrıca, depolamalı sistemlerin önünü açacak yasal düzenlemeler ile birlikte geri dönüşüm kuralları da hazırlanmasının ve adaya girecek her ürünün tekrardan doğru şekilde, kirlilik yaratmadan geri dönüşüme kazandırılmasının şart olduğunu vurguladı.

Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirip, öneriler sunan Nafi Cabacaba, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na, Kıbrıs Türk Makina Mühendisleri Odası’na (KTMMO), Elektrik Mühendisleri Odası’na (KTEMO), Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’ne (KTEMB) ve KIB-TEK Yönetim Kurulu’na ve KIB-TEK Genel Müdürüne de bilgilendirme yazısı gönderdi.

Nafi Cabaca, açıklamasında şu bilgilere ve önerilere yer verdi:

“Sürecin bir özeti ve acil yapılması gerekenler”

“2000’li yıllarda Avrupa’da yenilenebilir enerji kurulumları, çeşitli teşvikler ile birlikte yaygınlaştırılmaya çalışılıyordu. 2010 yılına geldiğimizde, Dünya’da yaşanan gelişmeler ile birlikte insanlar yenilenebilir enerjinin çevreye ve Dünya’ya önemini anlamış, enerji üretimindeki çeşitlendirmenin faydalarını keşfetmişti.

Buna istinaden, birçok devlet sürdürülebilir bir enerji geleceği için, yenilenebilir enerji teknolojilerinin araştırma ve geliştirilmesine yatırım yapmaya başladılar. Bu sayede birçok teknolojide gelişme olmuş ve fiyatlar her sene dramatik düşüşler göstermiştir. Bizim ülkemiz için de solar enerji kullanımı, senelerce sadece sıcak su amaçlı kullanım için değerlendirilmişti.

Takvimler 2011 yılını gösterdiğinde, 47/2011 numaralı ‘Yenilenebilir Enerji Yasası’ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meclisinden geçti. O dönemde öncelik ‘Enerji Verimliliği Yasası’na verilip enerji kullanımının verimliliğini artırdıktan sonra yenilenebilir enerji yasasının geçirilmesi gerekirken hata yapılmış oldu.

Devamında, 2012’de ilk tüzük hazırlanmış ve günümüze dek 6 kez tekrardan güncel uygulamalara ayak uydurmak adına değiştirilmiştir. Teşvik olarak gümrük muafiyeti verilmiş olup sadece 5% KDV alınmaktadır. İlk tüzük ile birlikte Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kurulu (YEK) oluşturulmuştu. YEK kurulu, KIB-TEK’ten aldığı bilgi ışığında, solar enerji başvuru şeklini belirlemiş ve 2014’te ilk mahsuplaşma izni verilmişti. O günlerde enerji analizleri yapılarak, mahallelerdeki ihtiyaca ve trafo kapasitesine göre izinlendirme yapılmaktaydı.

Sürecin devamında siyasetin ve kişisel çıkarların etkisi ile KIB-TEK’te enerji analizleri durdurulmuş ve izinler bol keseden verilmeye başlanmıştı. Dünyada örneği olmayan, tek fazda 7 kW ve üç faz da 15 Kw’lık izinler veriliyordu. Elektrik fiyatlarındaki artış ve halkımızın da bilinçlenmesi ile birlikte kurulumlar da ivme kazanmıştı. Daha sonralarında anlaşıldı ki KIB-TEK şebekesine ihtiyaç fazlası enerji verilmeye başlanmış ve bazı mahallerde voltaj dengesizliği baş göstermişti.

Ülkemize gelen invertler/çeviriciler İngiltere standardına uygun şekilde 240V(-10% +8%) olarak gelmektedir. İstendiğinde, reaktif enerji üreterek veya frekans ayarı yaparak solar enerji üretimini kademeli düşürülebilmektedir. Bölgelerde yaşanan voltaj dengesizliklerine karşı, solar enerji üretimini devam ettirmek isteyenler, gayrı yasal şekilde voltaj seviyesini inverterlerde 280V’a kadar çekmiş ve analiz yapılmadan verilen izinlerden dolayı kaynaklanan voltaj dengesizliklerini daha büyük bir hata ile kapatmaya çalışmışlardır.

Voltajların yükselmesi ile birlikte evlerdeki elektronik cihazlarda arızalar artmış, KIB-TEK şebekesi dengesizleşmiş ve inverterde, ürün garantisini kaybetmemek için voltaj ayarı yapmak istemeyen diğer solar enerji üreten evlerin de elektrik üretimi yapmasını engellemiştir.

Bir zamanlar, hiçbir zaman yeterli güneş enerjisine sahip olamayacağımızı düşünürken, şu anda şebeke kapasitesinin çok üzerine çıkmış durumdayız. Güneş enerjisi üretiminin, güneşli bir günde çok fazla olabileceği Kıbrıs’ta, KIB-TEK yetkilileri şebeke istikrarı ile ilgili sorunlarla karşı karşıya ve şebekeye güneş enerjisi üretimini sınırlandırmak için önlemler almak zorundadırlar.

KIB-TEK’in karşılaştığı sorun, binlerce dağıtılmış solar enerji kurulumu ile bir elektrik şebekesinin düzgün şekilde nasıl kontrol edileceğidir. Modern elektrik şebekelerinde, voltaj ve frekans, büyük enerji santrallerinden gelen beslemeyi kullanıcılardan gelen taleple dikkatlice eşleştirerek belirlenen sınırlar dâhilinde kontrol eder. Hızlı yanıt veren tesisler (gaz ile çalışan jeneratörler, vb), eksiklikleri gidermek için çevrimiçi duruma getirilebilir ve talep düştüğünde kapatılabilir ve her şey güzelce devam eder. Ne yazık ki, güneş enerjisinin kısılması o kadar kolay değil. Binlerce evden, ayrı ayrı KIB-TEK elektrik hatlarına elektrik verilmektedir ve bunu tek tek kontrol etmek çok zordur. Bir başka deyişle, yetkililerin üzerinde çok az kontrol sahibi olduğu veya hiç olmadığı devasa bir enerji santrali oluşmuştur.

Bununla birlikte, fazla enerjiyi ihraç edecek hiçbir yerin olmadığı durumlarda işler hızla tehlikeli hale gelebilir. Bu problemlerin aynılarını Almanya, Avusturalya, Türkiye, İngiltere, Japonya, Amerika, Hawaii ve daha birçok ülke yaşamıştır. Yurt dışında, evlerdeki güneş enerji sistemlerinin maksimum enerji ürettiği saatlerde, ihtiyaca bağlı olarak frekans ayarı yapılarak üretim kapasiteleri düşürülüyor, evlerde teşvikler verilerek depolama sistemleri oluşturuluyor. Enterkonnekte bağlantıları için anlaşmalar yapılıyor. Merkezi ve dağınık (mahalle bazlı) depolama sistemleri kuruluyor.

Solar Enerji sistemleri kontrol edilmeden bırakılırsa, voltajlar, ev tipi inverterlerin aniden toplu olarak devreden çıkıp arzda ani bir düşüşe ve elektrik kesintilerine yol açması mümkündür. Kısa süreli voltaj düşüşleri durumunda da aynı şey olabilir. Büyük bir jeneratör devre dışı kalırsa ve şebeke voltajı belirlenen seviyelerin altına düşerse, binlerce ev invertörü yanıt olarak aniden kapanarak sorunu daha da kötüleştirebilir ve elektrik kesintilerine neden olabilir.

Bu nedenle KIB-TEK, gelecekte bu sorunların ortaya çıkma olasılığını sınırlamak için önlemler alması gerekiyor. Yeni kurulumlarda, gerilim geçiş korumasına sahip invertörlerin kullanılması, elektrik şebekesinin ani kesintilerden kaçınmak için gerilim değişikliklerinde çalışmaya devam etmelerini sağlar. Ek olarak, KIBTEK tarafından uzaktan mevcut elektronik sayaçlar kullanılarak inverterler kontrol edilebilir. (Frekans ayarı yapılarak üretim kapasitesi düşürülebilir). Yüksek oranda çatı üzeri güneş enerjisine sahip mahallerden gelecek enerjiyi daha geniş şebekeye daha iyi aktarmalarına izin vermek için geliştirilmiş voltaj yönetimi donanımıyla yükseltilmesi lazımdır.

Kesin çözüm olarak, dağınık ve merkezi depolama sistemleri, güneş enerjisi üretiminin ihtiyaçtan fazla olduğu zaman, fazla enerjiyi depolayarak yardımcı olabilir. Mevcut durumda, dağınık ve merkezi depolamaya yönelmek gerekmektedir. Bu sayede, insanlar evlerinin damında elektrik üretirken, KIB-TEK de arz güvenliğini ve şebeke dengesini sağlayarak elektrik iletim ve dağıtımını yapabilir.

10 yıl önce ev tipi güneş enerji kurulumlarına başlandığında bu tür önlemler gerekli değildi. Solar enerji kurulumu yapmış az sayıdaki ev sahibi, şebekeyi öyle ya da böyle dengesizleştirmek için yeterli üretim kapasitesine sahip değildi. Bununla birlikte, evlerdeki kurulum sayısı arttığından, bu devasa kaynağa komuta etmenin bir yolunu bulmak zorunlu hale geldi.

Ev tipi güneş panellerinin kontrol edilmesi, KIB-TEK’in aşırı veya düşük gerilim olayları nedeniyle şebekeyi elektrik kesintisi riskine sokmadan üretim kapasitesinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlar. Büyük miktarda güneş enerjisine sahip olmak, iklim değişikliğiyle mücadelede yenilenebilir enerji için büyük bir zaferdir. Ancak, bu yeni teknolojiden sonuna kadar yararlanılacaksa, elektrik şebekesinin de istikrarlı şekilde devam etmesi için yatırım gerekecektir.

“Atılması gereken dört adım”

-İlk aşamada yoğun güneş enerjisi olan mahallerdeki trafoların mevcut ihtiyaca göre güçlendirilmesi, otomatik voltaj ayarlı cihazların ve ivedi şekilde mahallelerde trafonun bulunduğu yerlere konteyner bazlı solar enerjiye uygun, uzun ömürlü merkezi depolamalı sistemlerin yerleştirilmesi. Bu sayede, mahalledeki solar enerji sistemlerinden kaynaklı voltaj ve harmonic dengesizlikler giderilecek olup, aşırı enerji talebi (peak yük) esnasında veya solar enerjinin hava şartları sebebi ile dengesiz enerji giriş-çıkışı yaptığı zamanlarda devreye otomatik olarak girip, arz güvenliğini sağlayabilecektir.

Bölgesel (dağıtık-decentralized) depolama sistemlerinde kayıplar minimum seviyeye çekilecektir. KIB-TEK şebekesindeki ‘peak’ zamanlardaki talep, gündüz solar enerji üretimi veya KIB-TEK’in ihtiyaç fazlası ürettiği enerji ile şarj edilen akülerden karşılanabilecek olup, bölgesel arz güvenliği sağlanacak ve sürdürülebilir solar enerji kurulumlarının önü açılabilecektir.

Akü yatırımı KIB-TEK tarafından karşılanacaktır. Yatırım maliyeti, tasarruf edilecek yakıttan, peak zamanlarda kullanılan yüksek yakıt miktarından, bakım onarım çalışmalarından karşılanabileceği gibi, maktu ücrete de kısa süreliğine 1 TL solar enerji fonu eklenerek karşılanabilecektir. KIB-TEK şebekesini güçlendirmek, bakım çalışmalarında KIB-TEK şebekesini rahatlatacak ve şebekedeki harmonic kontrolünü yapabilecek özellikte algoritma tabanlı merkezi akü bloklarının entegrasyonunun sağlanması. Bunun sonucunda, şebekedeki yük ve gerilim dalgalanmaları önlenecek olup, büyük çapta enerji kesintilerinin önüne geçilecektir.

-Kısa vadede, yatırım gerektirmeyen ve KIB-TEK’in elinde bulunan mevcut elektronik sayaçlardan alınacak veriler ile analizlerin tamamlanması gerekir. Mahallerde trafo ve solar enerji kurulu güç kapasitelerin belirlenmesi, elektronik sayaçlarda bulunan 2.8.0 (şebekeye aktarılan enerji) ve 1.8.0 (şebekeden alınan enerjinin) dijital ortamda yıllık ve 15’er dakikalık analizlerini yaparak, bölgede hangi yatırım ihtiyacı olduğunu belirlemesi gerekmektedir. Fazla solar elektrik üretimi varsa depolama kapasitesinin ne kadar olacağı veya halen solar enerji sistemi kurulumuna ihtiyaç varsa, bunun kapasitesini belirlenmesi ve halka açık olarak çevrimiçi (online) olarak yayınlanması gerekmektedir.

-Enerji Verimliliği Tüzüğü’nün ivedi şekilde güncel ihtiyaca göre hazırlanması ve teşvikler ile birlikte geçirilmesi gerekmektedir. Bu sayede, eski cihazlardan oluşan reaktif enerji üretiminin önüne geçilebilecek, enerji kullanımı azaltılacak ve kullanımda bir düzen sağlanabilecektir.

-Depolamalı sistemlerin önünü açacak yasal düzenlemeler ile birlikte geri dönüşüm kuralları da hazırlanmalıdır. Adaya girecek her ürünün tekrardan doğru şekilde, kirlilik yaratmadan geri dönüşüme kazandırılması gerekmektedir.”

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19/05/2021 15:24