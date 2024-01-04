Nagaş: Turizmde Devlet Desteği Şart!

Dünyada birçok ülkede şehir merkezlerinin tarihi önemi ve turizm açısından taşıdığı değere vurgu yapan Nagaş, KKTC'de bu konuya yeterli önemin verilmediğini belirtti.

Lefkoşa Surlariçi’nde otel yatırımı yapmak istediklerinde, binanın Eski Eserler Dairesi’ne bağlı olması nedeniyle sadece ruhsat için 2 yıl beklemek zorunda kaldıklarını ifade eden Nagaş, bölgenin cumhurbaşkanlığı ve mahkemelere yakın olmasının restorasyon sürecini aksattığını dile getirdi. Bu durumun, iş makinelerinin durdurulması gibi sorunlara yol açtığını belirterek, "6 ayda yapacağımız inşaatı 6 yılda zor bitirdik" dedi.

"DEVLET DESTEĞI ŞART"

Surlariçi’nde son yıllarda açılan birçok yeni işletmenin bölgeyi canlandırdığını ve turizmin merkezi haline geldiğini belirten Nagaş, küçük otellerin diğer işletmelere de destek olduğunu vurgulayarak, ülke turizmini zincir olarak nitelendirdi. Küçük işletmelerin zincirin halkası olduğunu ifade eden Nagaş, "zincir sağlam olursa ülke kazanır; ülke kazanırsa, hepimiz kazanırız. Buraya gelen turist alışverişini çevredeki dükkanlardan yapıyor, yemeğini çevredeki restoranlardan yiyor. Gelen turist yalnızca bize kazandırmıyor" şeklinde konuştu.

"ÜLKENİN TANITIMI ZAYIF"

Turizme sektörüne devletin destek vermesi gerektiğine dikkat çeken Mustafa Nagaş, ülkenin tanıtımının zayıf olduğunu belirterek, daha fazla reklam yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Nagaş, maddi destekten öte, turizm yatırımcılarının önündeki bürokratik engellerin kaldırılması ve ülke turizminin daha fazla tanıtılması gerektiğini ifade etti.

"KIBRIS TURİZM İÇİN CENNET"

2024 yılına ilişkin öngörülerini paylaşan Nagaş, Kıbrıs'ın turizm açısından cennet olduğunu ve 2024 yılından umutlu olduğunu ifade ederek son 5 yılda Kıbrıs’ın dünyanın en popüler destinasyonlarından biri olduğunu kaydetti.

Kuzey Kıbrıs'ta turizmin gelişimi için tarihi bölgelerde devletin restorasyona önem vermesi gerektiğini savunan Nagaş, "Eğer halk yapamıyorsa, devletin destek olması gerekiyor" dedi.

"TOPLU TAŞIMAYA ÖNEM VERİLMELİ"

Turistler için büyük bir sorun olan ulaşım konusuna da değinen Nagaş, akaryakıt fiyatlarının yüksek olmasının taksi ücretlerini artırdığını ve turistlerin bu durumdan şikayetçi olduğunu söyledi. "Burdan havalanına gitmek 1200 tl, turistler yüksek taksi ücretlerinden şikayetçi." diyerek toplu taşımaya önem verilmesi için yetkililere çağrı yaptı.