Nagazaki yönetimi, atom bombası kurbanlarının anıldığı törene İsrail'i davet etmeyecek

Japonya'nın Nagazaki Belediye Başkanı Suzuki Şiro, ABD'nin Nagazaki ve Hiroşima'ya atom bombasıyla saldırısının yıl dönümü olan 9 Ağustos'taki anma törenine İsrail'in davet edilmeyeceğini bildirdi.

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31/07/2024

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Nagazaki yönetimi, atom bombası kurbanlarının anıldığı törene İsrail'i davet etmeyecek

Japonya'nın Nagazaki Belediye Başkanı Suzuki Şiro, ABD'nin Nagazaki ve Hiroşima'ya atom bombasıyla saldırısının yıl dönümü olan 9 Ağustos'taki anma törenine İsrail'in davet edilmeyeceğini bildirdi.

Kyodo News'ün haberine göre, Suzuki, yaptığı basın toplantısında, atom bombası atılmasının yıl dönümünde düzenlenecek anma törenine ilişkin açıklamada bulundu.

Her yıl dünyanın dört bir yanındaki ülke ve bölgelerden delegelerin törene davet edildiğini belirten Suzuki, bu yıl 9 Ağustos'taki törene İsrail'in davet edilmeyeceğini ifade etti.

Öte yandan Hiroşima yönetimi, 6 Ağustos'ta düzenlenecek anma törenine İsrail'i davet edeceğini açıklamıştı.

Nagazaki Belediye Başkanı Suzuki, haziranda yaptığı açıklamada, anma töreni için İsrail'e davetiye gönderilmesi kararının bekletildiğini söylemişti.

Gazze'deki vahim insani durumun ve kamuoyunun saldırılara ilişkin protestolarının, anma törenini sekteye uğratabileceği endişesiyle bu kararı aldıklarını ifade eden Suzuki, törenin kurbanları anmak için düzenlendiğini ve herhangi bir aksaklığa tahammül edilemeyeceğini belirtmişti.

31/07/2024 14:02
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TAGS: Nagazaki
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