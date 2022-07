Nagihan Karadere'den 'Survivor All Star' açıklaması!

İlgiyle izlenen 'Survivor All Star 2022' yarışmasının şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu. Finalin ardından Nagihan Karadere "Sahada kazandığımızı masada kaybettik" şeklinde bir paylaşımda bulununca tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bu paylaşımının ardından tekrar dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte Nagihan'ın All Star açıklaması...

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu, bu sezon All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor, yaklaşık altı aylık serüvenin sonunda 30 Haziran Perşembe günü sona erdi. Çeyrek finalde Ayşe Yüksel'i, yarı finalde Batuhan Karacakaya'yı eleyen Nisa Bölükbaşı, İstanbul'da gerçekleşen büyük finalde de eski şampiyonlardan Adem Kılıçcı'yı SMS oylamasında geride bırakmayı başardı. Nisa'nın şampiyonluğu, başta Nagihan Karadere olmak üzere birçok Survivor yarışmacısını adeta çileden çıkardı.

FAVORİLER FİNALİ GÖREMEDİ!

Yıllardır ekranlarda olan Survivor'ın son sezonu; Çağan Atakan Arslan, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Sema Aydemir ve Anıl Berk Baki gibi başarılı isimlerin erken vedası nedeniyle çok konuşuldu. Rakiplerine oranla parkur performansında daha başarısız bir görüntü çizen Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluk ipini göğüslemesi ise sevilen programın birçok takipçisinin büyük şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Aynı şekilde bazı yarışmacılar da sonuca tepki gösterdi.

'GİTTİ OĞLUMUN EMEKLERİ'

Yarı finalde elenen Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya, "Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun. On gündür her yere yazdım, çırpındım. 'Oğlumun yine hakkı yenecek' dedim. Karşılık bulamadım. Ben kimim ki, duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sadece hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri" mesajını yazdı.

'MEKTUP' KRİZİ!

Survivor Batuhan'dan ise yarışmada sunucu Murat Ceylan tarafından okunan mektup ile kendisini eleştiren Acun Ilıcalı'ya, "Benim de bir mektubum var... Bekleyin" cevabı geldi. Bunun üzerine ünlü televizyoncu, canlı yayında "Twitter'dan yazmış. Mektubunu bekliyorum. O mektuba da gerekli cevabı veririz, merak etmesin" açıklamasını yaptı.

'ÜÇÜNCÜ KEZ BOŞA KÜREK ÇEKTİM'

All Star 2022'yi beşinci olarak tamamlayan Survivor Nagihan, geçtiğimiz günlerde 700 binden fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı: Bu hırsla bu azimle, bu başarı ile üçüncü kez boşa kürek çekmenin büyük bir üzüntüsünü yaşıyorum. Daha da artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu, bacağını, aşil tendonunu bir sayı alma uğruna parkurda bırakmasın. Ne de olsa iş sadece SMS ile yürüyor. Aylardır sakatlıkla parkuru parçalayıp, aç kalmamız ve sağlığımızı kaybetmemiz de yanımıza kar kaldı. Tüm zorlukları ve parkuru aştık ama SMS’te çakıldık! Yani kısacası dostlarım; sahada kazandığımızı masada kaybettik. Olsun be canımız sağ olsun. Daha önce de söylediğim bir sözümü buraya bırakıyorum; ben kaybederken bile hep kazanan biriyimdir!

'ALLAH BİR DAHA DÜŞÜRMESİN'

Sosyal medyada yeni bir paylaşımda bulunan eski atlet, yeniden Survivor'a katılmayacağını belirtirken, 'Z kuşağı' göndermesiyle birlikte şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun istek üzerine 'Bir story atayım' dedim. Sizler gibi ben de şoklar içerisindeyim. Beklemediğimiz bir son oldu! Ne yapalım, hakkımızda hayırlısı olsun. Söyleyecek çok şey var ama söylememek gerekiyor, konuşmamak gerekiyor. Kırgın mıyım, çok. Üzgün müyüm, söylemeye gerek yok. Sizler elinizden gelenin fazlasını yaptınız, bundan hiç şüphem yok. Ben de elimden geleni yaptım. 38 yaşında bir kadınım, canımı dişime taktım. Tahmin edemeyeceğiniz zorlukta bir serüveni geride bıraktım. Ne kadar Z kuşağına hitap etmesem de dışarı çıktığımda Z kuşakları tepemden inmiyor, bu da ayrı bir konu. Kime göre, neye göre! Neyse sağlık olsun, Allah bir daha düşürmesin. Boyumuzun ölçüsünü aldık, böyle bir sonu biz de beklemiyorduk. Keşke güzel bir sonla tamamlayabilseydik. Yakında canlı yayın açacağım, orada bol bol dertleşeceğiz."

