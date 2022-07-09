Nagihan Karadere'den Survivor yorumu

'Survivor 2022 All Star'da Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu tartışma konusu olmaya devam ediyor. Finali göremeyen isimler arasında yer alan Nagihan Karadere, "Daha da artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu bacağını parkurda bırakmasın" demişti. 38 yaşındaki sporcu, son olarak "Bilsem asla gitmezdim" açıklamasıyla dikkat çekti.

Survivor Nagihan final sonrası tartışmalar devam ederken "Daha daartık parkur koyulmasın ki kimse kolunu bacağını parkurda bırakmasın" demişti. Survivor Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu sonrası eski yarışmacılar yorumlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Survivor’u 6. olarak tamamlayan Nagihan Karadere son olarak bir takipçisine verdiği yanıtta şunları söyledi:"Böyle bir sezon olacağını bilseydim asla gitmezdim, kendimi affetmiyorum. Kediye aslanı boğdurdular resmen. "

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09/07/2022 11:37