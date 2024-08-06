Ergün Yahat

UBP'de yapılacak olan Gazimağusa İlçe Başkanlığı seçimlerinde Nahit Öncü, yeniden ilçe başkanlığına aday olmak için bugün Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu’na resmi başvuruda bulundu.

Öğle saatlerinde UBP Genel Merkezi'ne gelen Nahit Öncü, önümüzdeki günlerde yapılacak UBP Gazimağusa İlçe Başkanlığı yarışına yeniden aday olduğunu açıkladı.

Başvuru sırasında konuşan Öncü, “Amacımız her zaman partimize yakışır bir ilçe yapısı oluşturmak olmuştur. Geçirdiğimiz dönem oldukça verimli ve başarılı geçmiştir. Partimizi yeniden tek başına iktidara taşıyacak kadroların oluşması ve yerel seçimlerde bölgemizde bulunan belediyeleri kazanmak için yakaladığımız enerji ve sinerjiyi sürdürmek adına yeniden adayım, hakkımızda hayırlısı olsun” dedi.