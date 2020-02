Naimoğluları: İş bilmez kasaplar nedeniyle aracılar para kazanıyor

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları, ülkede et fiyatlarının yüksek olmasının ana sebebinin iş bilmeyen kasapların piyasada türemiş olmasında kaynaklandığını söyledi. Hayvancıların eti 30 TL’den kasaplara sattığını kaydeden Naimoğluları, kasapların fiyatı yukarı çektiğini söyledi. Bunun önüne geçmek için et tanzim yerleri kurulması gerektiğini belirten Naimoğluları, bu şekilde ancak et fiyatlarının aşağıya çekilebileceğini söyledi.

Naimoğluları, “umarım market kasapları reyonlarını kapatır. Bazı kasapların işi olmadığı için çok aracı kullanıyor bu nedenle fiyatlar yukarıya çıkıyor. 3 tane kuzu kesen de 300 tane kesen de kasap oldu. Böyle olunca maliyetler artıyor. Her şeyin bir maliyeti vardır” dedi. Naimoğluları, “Etin kilosu 30 TL’dir. Bunun üzerinde satan hayvancı yoktur. Biz 30 TL kuzuyu, 28 TL oğlağı, 13 TL ineğin fiyatını sabitlemek için protokol yapalım dedik. Tarım Bakanlığı’ndan bunu istedik, hiç kimse gelmedi. Herkes bu ülkede fırsatçıdır. Tarım bakanlığı bu işine gelmez çünkü dolar artarsa fiyatlar artacak. Şu anda hayvan sayısı arttı. Bir yıl önce 242 bin olan küçükbaş hayvan sayısı 243bin küsür oldu. 55 bin olan büyük baş hayvan sayısı 67 bine çıktı.Hayvan sayısı giderek artıyor. Ocak ayında yağmur çamur yüzünden ağıllara girilmezdi, Yine de hiç kimse kuzusuz kalmadı ama 28 olan kuzu fiyatı 30 oldu. Herkes feryat eder oldu " ifadelerini kullandı.

14/02/2020 11:16