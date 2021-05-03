Naimoğlulları: Arpada sıkıntı var, süt elde kaldı

ads ads ads ads
03/05/2021

ads
ads
Naimoğlulları: Arpada sıkıntı var, süt elde kaldı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, ülkede arpa ile ilgili sıkıntı yaşandığını söyledi.

Haber Kıbrıs’a konuşan Mustafa Naimoğulları, ülkede içinde bulunduğumuz dönemde bir miktar arpa çıktığını belirterek, yurtdışından yeteri sayıda arpa gelmediğine dikkat çekti.

Naimoğlu, getirilen arpanın kalitesinde sorun yaşandığını bu nedenle rağbet görmediğini ifade etti.

Naimoğulları, ülkedeki yem fabrikalarının yem ürettiğini ve yemde sıkıntı yaşanmadığına işaret ederek, sütte ise fazlalık olduğunu ve üreticinin elinde kaldığını vurguladı. Naimoğulları, yaşanan sorunların çözülmesi için adım atılmasını istedi.

03/05/2021 14:53
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.