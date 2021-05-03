Naimoğlulları: Arpada sıkıntı var, süt elde kaldı
03/05/2021
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, ülkede arpa ile ilgili sıkıntı yaşandığını söyledi.
Haber Kıbrıs’a konuşan Mustafa Naimoğulları, ülkede içinde bulunduğumuz dönemde bir miktar arpa çıktığını belirterek, yurtdışından yeteri sayıda arpa gelmediğine dikkat çekti.
Naimoğlu, getirilen arpanın kalitesinde sorun yaşandığını bu nedenle rağbet görmediğini ifade etti.
Naimoğulları, ülkedeki yem fabrikalarının yem ürettiğini ve yemde sıkıntı yaşanmadığına işaret ederek, sütte ise fazlalık olduğunu ve üreticinin elinde kaldığını vurguladı. Naimoğulları, yaşanan sorunların çözülmesi için adım atılmasını istedi.