Naimoğulları: Bu süreç üreticiyi bitirme sürecidir!

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, son dönemde zam yapılmayan hayvan fiyatlarında tavsiye ve taban fiyat açıklama kararı aldı. Naimoğulları ” Geldiğimiz nokta yolun sonudur. Bu süreç üreticinin geçmişini, tüm yatırımlarını ve geleceğini bitirme sürecidir” ifadelerini kullandı.

İşte Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin yazılı açıklaması şöyle:

İçinde bulunduğumuz dönem tüm sektörleri olduğu gibi en çok da üretim sektörünü ve başta da hayvancılığı bitirmiştir. Geldiğimiz nokta yolun sonudur. Bu süreç üreticinin geçmişini, tüm yatırımlarını ve geleceğini bitirme sürecidir. Dövizdeki bitmek bilmeyen yükseliş ve Türk lirasının sürekli değer kaybı üreticinin üretmiş olduğu çiğ süt ve canlı hayvan fiyatını sıfırlamıştır.

Hükümet edenler ve Tarım Bakanlığı sorunlara sadece saatlik çözüm bulabilmiş ve ne yazık ki üretici artan maliyetler karşısında erimiş, bitmiştir. 15 günde bir çiğ süt fiyatlarına yapılan kısmı artışlar bile ayni gün yem ve yem fiyatlarının inanılmaz artışları karşısında sıfırlanmıştır. Bu inanılmaz sıkıntılı ortamda Hayvancılar Birliği; bakanlık ve hükümetle sürekli görüşerek ayakta kalabilmek için çare aramaktadır. Bir yandan tüm girdileri döviz olan hayvancılık sektörünün ürettiği ürünleri de dövize endekslenmesi için mücadele ederken, diğer yandan çiftliklerde bulunan fazla kasaplık hayvanların yurt dışına gitmesi için görüşmeler yapmaktadır. Birliğimiz bu kadar zamlara ve bu kadar sıkıntılara rağmen bir yılıdır canlı hayvan fiyatlarına tek kuruş artış yapmamıştır. Ne kadar daha bu şekilde artan maliyetleri karşılayabilir, ne kadar daha bu psikoloji ile üretime devam edebilir, ne kadar daha delirmeden bu strese dayanabilir ve ne kadar daha zararına üretim yapabilir? Ne zaman birileri bu olumsuz sürece dur diyecek, ne kadar daha hayvancılık sektörü ve vatandaş bu sıkıntılı ortama dayanabilecek. Ayakta kalabilmek ve belki bir süre daha işini sürdürebilmek adına Hayvancılar Birliği ve Yönetim Kurulumuz bir yıldır tek kuruş zam yapmadığı hayvan fiyatlarında tavsiye ve taban fiyat açıklama kararı almıştır. Aşağıda yazan fiyatlara üreticilerimizin mutlak suretle uymaları tavsiye edilmekte ve gerekmektedir. Küçükbaş hayvan fiyatları; 1- Kuzu 47 TL/kg 2- Oğlak 44 TL/kg 3- Besli (Koyun ve keçi) 30 TL/kg Büyükbaş hayvan fiyatları; 1- İnek 25 TL/kg 2- Düve 30 TL/kg 3- Tosun 35 TL/kg

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20/12/2021 16:10