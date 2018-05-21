Naimoğulları: Daha çok süt ve süt ürünü tüketmesini sağlayın

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, 21 Mayıs Dünya Süt gününü kutlayarak, sağlıklı beslenmek için “Süt İçin”’ ve çocukların daha çok süt ve süt ürünü tüketmesini sağlayın çağrısında bulundu.

Naimoğulları, 30 Haziran tarihine kadar hükümetin, süt ve süt ürünlerinin daha ucuza tüketilmesini sağlamak için ortaya koyduğu destekleme modelinin devamlılığının da çok önemli olduğunu vurguladı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Naimoğulları,21-27 Mayıs Süt Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, yıllardır hep iyi dileklerde bulunarak çocukların ve halkın daha fazla süt içmesini sağlamaya çalıştıklarını, bunun için de ülkedeki tüm öğrencilere veya pilot bazı okullara etkinliklerle süt içmeyi ve sağlıklı beslenmeyi hedeflediklerini belirtti.

“Ne yazıkki içinde bulunduğumuz bu günlerde süt içme alışkanlığını artırmak hedefini koyarken, üretimin devamlılığını koymak çok da kolay olmamaktadır” diyen Naimoğulları, dövizdeki ciddi yükseliş ve buna mukabil tüm girdi maliyetlerinin engellenemez yükselişinin üreticinin en önemli üretimi olan çiğ sütün nasıl üretileceğini sorgulama noktasına getirdiğini söyledi.

Naimoğulları, üretici ve tüketicinin gerçek anlamda çok zor günler geçirdiğine işaret ederek, “ Bu kadar olumsuzluğa rağmen geleceğimize sahip çıkarak bu koşullarda üretim yapan üreticilerimizi takdir etmek gerekir” dedi.

Yine aynı şeklide ekonomik sıkıntılarla boğuşan ve temel gıda maddelerine ulaşmak için büyük gayret sarf eden tüketicinin de çektiği zorlukların bilincinde olduklarını ifade eden Naimoğulları, “bu ekonomik şartlarda hem üreticinin ayakta kalabilmesini sağlamak hemde tüketicinin temel gıda maddelerine ulaşmasını gerçekleştirmek Hükümetimizin görevidir” dedi.