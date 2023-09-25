Naimoğulları: En uygun fiyata ve kaliteli balyayı üreticilerimizin ayağına kadar ulaştıracağız

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile ikinci balya gemisinin de geldiğini duyurdu.

Birlik Başkanı Naimoğulları, “Hayvancılar Birliği ve Hayvancılık Kooperatifi olarak hayırlısı ile ikinci balya gemisini de getirdik. Büyük sıkıntılar çekerek üreticilerimizin balya ve saman sıkıntısını çözmek için mücadele ediyoruz. İhtiyacı olan küçükbaş ve büyükbaş üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

“Üreticilerimiz acele etmesinler”

“En uygun fiyata ve kaliteli balyayı üreticilerimizin ayağına kadar ulaştıracağız” diyen Naimoğulları, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bizzat ben adaletli dağıtım için işin başındayım. Bazı üreticilerimiz bu dağıtımlardan mağdur olursa birliğimizi veya beni arayarak mağduriyetlerini bildirsinler. Üreticilerimiz acele etmesinler. Herkesin ihtiyacı kadar balyayı Kooperatifimiz hızlı bir şekilde sağlayacaktır. Talebi olanlar beni veya birliğimizi arayabilirler.”