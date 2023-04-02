Haber Kıbrıs-Özel

Etin ateş pahası olduğu ülkemizde canlı hayvan fiyatlarının artmasıyla et fiyatları geçtiğimiz günlerde yine zamlandı.

Canlı kuzu fiyatının 100 TL’den 130 TL’ye yükselmesiyle kuzu etine artış geldi.

“Et fiyatları neden artıyor, nasıl ucuzlar, hangi girdi fiyatları arttı?” sorularını yanıtlayan Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, “Eti pahalı yapan denetimsizliktir” dedi.

Naimoğulları: Memlekette denetim yok

Haber Kıbrıs’a konuşan Naimoğulları, etin ucuzlaması için denetimin şart olduğunu vurguladı, memlekette denetimin olmadığının altını çizdi.

Serbest piyasa koşulları bahane edilerek her gün ülkede zam yapıldığına dikkat çeken Naimoğulları, “Etin ucuzlaması demek, bu ülkede denetim yapılası demektir. Marketlerde çok pahalıya satılan et, kasaplarda daha uygun satılıyor. Bu yüzden bu ülkede denetimsizlik vardır” ifadesini kullandı.

“Kasapta başka fiyat, markette başka fiyat”

Naimoğulları, “ Marketlerde et satışının ya durdurulması lazım ya da marketler direk olarak üreticiden alması gerekiyor. Kasapta başka fiyat, markette başka fiyat. Marketler, eti direkt olarak üreticiden alması gerekiyor. Etin en pahalı olduğu yer marketlerdir” dedi.

“Üretim azaldığı sürece canlı hayvan fiyatı artar”

Canlı hayvan fiyatlarında artış olduğu zaman yem fiyatlarında da mutlaka artış olduğuna dikkat çeken Naimoğulları, yem fiyatlarında artış olduğu zaman üreticinin canlı hayvan fiyatlarına zam yaptığını kaydetti.

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, “Devlet her gün zam yaparsa hayvancının girdi maliyetleri ve yem fiyatları durmaz. Üretim azalır. Üretim azaldığı sürece, üretim pahalı olur. O yüzden üretimin maliyetlerini düşüreceksiniz ki üretim artsın. Üretim azaldığı sürece canlı hayvan fiyatı artar. Devlet destek vermezse üretim her gün azalır, o zaman üretim pahalı olur. Bunun da suçlusu devlettir, Tarım Bakanlığı’dır” dedi.

“Su fiyatına zam yapılması bile bizi etkiliyor”

“Hangi girdi fiyatları arttı? sorusuna yanıt veren Naimoğulları, “Yem, akaryakıt, elektrik, işçilik, sigorta, ihtiyat sandığı, dövizin yükselmesi, arpa fiyatları, ekipman fiyatları gibi her şey girdi fiyatıdır. Belediyelerin su fiyatına zam yapması bile bizi etkiliyor” diye konuştu.

“Elektrik, su, kira derken her şeye zam…”

Öte yandan Haber Kıbrıs’a konuşan bazı kasaplar ise; elektrik, su, kira derken her şeye zam yapıldığından dert yandı.

“Biz eti aracından alıyoruz. Çoğu kasap bu yöntemle etini tedarik ediyor. Aracı da karını koyuyor. Kasaplar da karını koyarak vatandaşa veriyor.” diye konuşan bazı kasaplar, “Kiraları sterlin üzerinden ödüyoruz ama malımızı sterlinden satmıyoruz. Bu işin içinden nasıl çıkacağız” dedi.

Dükkanları kendilerinin olan kasaplar dahi büyük sıkıntılar yaşadığını belirten bazı kasaplar, “et fiyatlarının kasaplar ve marketlerde aynı olmasını bizde istiyoruz. Fiyatlar birçok yerde farklılık gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



02/04/2023 17:04