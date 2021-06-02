Naimoğulları: Hayvancının ayakta duracak gücü kalmamıştır

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemi sürüyor.

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02/06/2021

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Naimoğulları: Hayvancının ayakta duracak gücü kalmamıştır

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemi sürüyor. Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, BRT’ye yaptığı kısa açıklamada, bugün hükümetle toplantı yapacaklarını kaydetti.

Toplantında her iki tarafın oluşturacağı komitelerin biraraya geleceğini aktaran Naimoğluları, toplantıdan çıkacak sonuca göre eylemin gidişatını belirleyeceklerini kaydetti. Naimoğulları, iş araçlarının toplantının sona ereceği saate kadar eylem yerinde kalmaya devam edeceğini de ifade etti.

Açıklamalarında hükümete yüklenen Naimoğulları, “Hükümet zam yapmaktan başka bir politika üretemiyor, yapılan zamlardan sonra çiftçi ve hayvancının ayakta duracak gücü kalmamıştır” ifadelerini kullandı.  

 

02/06/2021 08:50
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