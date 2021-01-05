Naimoğulları: İhracat yapabilmek için standartlar yakalanmalı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu. Mustafa Naimoğulları, keçi sütünde yağ oranının düştüğünü söyledi.

Hellim konusunda gerekli denetimlerin ve cezai işlemlerin uygulanması gerektiğini savunan Naimoğulları, “Standartları koruyamadığınız sürece, hiçbir ülkeye ürününüzü pazarlayamazsınız" dedi.

Hayvanların kayıt altına altına alınması için 6 ay kulak numarası getirilmesini beklediklerini anlatan Naimoğulları, getirilen numaralardan dolayı hayvanların kulaklarının parçalandığını ve tetanoz aşısı yapmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Bu habere tepkiniz:



05/01/2021 13:53