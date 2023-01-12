Naimoğulları: Kuraklığın olumsuz etkisini azaltmak için ciddi açılımlar yapılmalı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada, ülkede ciddi anlamda bir kuraklık ve büyük bir sıkıntı yaşandığı görüşünü ifade etti.

Mustafa Naimoğulları, 10 gün önce bakanlıkta yaptıkları toplantıda kuraklığın etkisinin nasıl azaltılacağı yem desteği verilip verilmeyeceği, küçükbaş hayvancıya destek miktarının ne olacağı konusunda çalışma yapılacağının belirtildiğini ancak görüşmede yine konuların ötelendiğini ve 27 Ocak tarihinin verildiğini kaydetti.

Naimoğulları, “Sayın Bakan’dan 1 litre süt ile 1 buçuk kilo yem alınacak şekilde düzenleme talep ettim. Gelinen aşamada büyükbaş hayvan sütünde litre bazında 1 buçuk TL’lik bir açılım yapıldı. Bunun yanında aynı orantıda koyun ve keçi sütünde iyleştirime önerildi. Bunun dışına herhangi bir açılım söz konusu değil. Biz bunu kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayın 27’sine kadar daha 16 gün olduğunu ve sıkıntıların biraz daha büyüyeceğini belirten Naimoğulları, kısa vadede tedbir alınmasını istedi.

Naimoğulları bir soru üzerine, ayın 27 sinde ciddi açılımlar yapılmaması halinde eylemin de bir alternatif olabileceğini söyledi

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12/01/2023 09:31