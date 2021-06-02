Naimoğulları, Tarım Bakanı Çavuşoğlu ile görüşüyor

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yöneticileri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığında görüşme yapıyor

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02/06/2021

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Naimoğulları, Tarım Bakanı Çavuşoğlu ile görüşüyor

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yöneticileri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na gitti.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, beraberindeki heyetle birlikte şu sıralar Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüşme yapıyor.

Görüşmenin ardından basına açıklama yapılması bekleniyor.

Lefkoşa trafiğini kilitleyen ve 3 günden beridir eylem yapan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği bugün ilk olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde süt dökme eylemi yapmış ardından Cumhuriyet Meclisi’nde eylemlerine devam etmişti. 

Eylemler sırasında bakanlık binasına ve meclise yumurta atılırken polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

02/06/2021 16:03
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TAGS: Naimoğulları, Tarım Bakanı, Çavuşoğlu
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