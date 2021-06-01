Naimoğulları: Tok açın halinden anlamaz

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, eylemin ikinci gününde Meclis önünde açıklamalarda bulundu ve eylemin yarın da devam edeceğini belirtti.

Mustafa Naimoğulları, eylemin süresiz olduğuna işaret ederek, “Dün çok kalabalık bir eylem oldu. Bazı hayvancı arkadaşlarımız bugün işlerine gitmek zorunda kaldı. Bir şekilde biz burada kalmaya devam edeceğiz. Eğer yarınki görüşme sonuçsuz kalırsa daha değişik yollar ortaya koyacağız. İki ay sonra buraya tekrar gelme durumumuz söz konusu da olamaz” dedi.

Naimoğulları, işlerinin üretim olduğunu belirterek, “Biz memur değiliz, dükkanımız da yoktur” Bizim işimiz üretimdir. Bugün saat 11.00’de toplandık, akşamüstü iş saati geldi geri gidiyoruz. Araçları burada bırakacağız, eylem yarında devam edecek” diye konuştu.

Hayvancılara çağrı yapan Naimoğulları, “İşinizi gücünüzü bırakın gelin!” diyerek, mücadeleyi sürdüreceklerini aktardı.

Şu anda gelinen durumun net olmadığına da değinen Naimoğulları, “Bu hükümet param yok diyor çözüm yok diyor bu hükümet üretim sektörüne doğru bakmıyor. Hükümet yolun sonunu üreticiye göstermiştir. Hayvancıyı oyalayarak zaman kazanarak bir noktaya ulaşamazlar! Biz mücadeleye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Naimoğulları, şöyle devam etti:

“Bu üreticiye daha fazla, bu sıcakta çile çektirmeyin. Bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz. Siz bunu sıkıntısını da göreceksiniz. Hangi sektörle görüştüğünüzü iyi bilin iyi değerlendirin.

Tarım bakanının, tarımın içinden gelsin diye çağrımız bu yüzden. Öğretmeni tarım bakanı yaptılar. Bu işten anlamayanı da tarım bakanı yaptılar. Ayağına çizme değmeyen, alnı terlemeyen adam tarım bakanı olursa böyle olur. Çile büyüktür. Bu zamlarla bu yol yürünmez. İsterlerse çözüm bulunmazsa bu traktörleri de bırakalım yapsınlar her işi. Üretimden vazgeçme noktasına geldik. Tok açın halinden anlamaz!”

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01/06/2021 16:20