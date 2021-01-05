Naimoğulları: Yan sanayi kulak numaralarından hayvanlar ölüyor

Haber Kıbrıs- Özel

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, ülkeye getirilen hayvan kulak numaralarından dolayı hayvanların tetanoz olduğunu ve ölümler yaşandığını söyledi.

Haber Kıbrıs’a konuşan Mustafa Naimoğulları, hayvanların kayıt altına alınması için 6 ay kulak numarası getirilmesini beklediklerini belirterek para bulunduktan sonra getirilen numaralardan dolayı hayvanların kulaklarının parçalandığını ve tetanoz aşısı yapmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Mustafa Naimoğulları, kulak numaralarının ihaleye çıkılmadan ve denetim yapılmadan alındığını iddia ederek, yaşanan gelişmelerden dolayı soruşturma açılması gerektiğini vurguladı.

Numara takılamıyor ve kulak yırtılıyor

Mustafa Naimoğulları, kulak numaralarının kötü kalite olduğunu ifade ederek, “6 ay kulak numarası getirilmesini bekledik. Kaynak bulundu. Kulak numarası getirmek için 30 bin Euro para aldılar. Hayatımda gördüğüm en kötü kulak numarasını getirdiler. Numara takılamıyor ve kulak yırtılıyor. Numarayı çıkarmak için bıçak kullanıyoruz. Hayvanların kulakları zarar gördü” dedi.

100’e yakın hayvan öldü

Hayvanların kulaklarında tetanos hastalığı oluşmasından dolayı ölümlerin başladığını anlatan Naimoğulları, “Bu hastalığın tedavisi yok. 20’ye yakın hayvancı beni aradı. Aldığımız bilgilere göre 100’e yakın hayvan öldü. Rapor tutup Veteriner Dairesine gönderdim. Ülkenin birçok yerinden hayvancılar beni aramaya başladı. Tarım Bakanlığı gerekeni yapacağını söylüyor. Hayvancıların mağduriyeti giderilmeli” diye konuştu.

Tetanos mikrobunun tedavisi yoktur

Kulak numarası vuran teknisyenlerin bahse konu numaraların yan sanayi olduğunu söylediğini ifade eden Naimoğlulları, “Numara takılırken, kulakları parçalanan daha sonra tetanos olan hayvanlar eziyet çekiyor. Tetanos mikrobunun tedavisi yoktur. Hayvanın eti yenmez imha edilmelidir. Hayvanlar hastalığı ya topraktan ya da alet ve ekipmandan alır" dedi.

Soruşturma açılmalı

Veteriner Dairesi müdürünün ameliyat olmasından dolayı görevli diğer yetkililerin kendisine ‘Başka yerlerde sorun olmadı diye açıklama yaptığını anlatan Naimoğlulları, “Bu ülkeye kulak numarasını getirenler hakkında soruşturma yapılmalı. İhale komisyonu ve Tarım Bakanlığı nerde ? Bu kulak numaralarını kim gördü ve inceledi ? Hayvanlarda zararı görünce neden takmaya devam ettiler ve yüzlerce hayvanın ölmesine neden oldular” ifadelerini kullandı.

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05/01/2021 15:04