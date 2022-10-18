Nainggolan yedek kulübesindeki görüntüsüyle kadro dışı kaldı

Royal Antwerp, Belçikalı yıldız Radja Nainggolan'ı yedek kulübesindeki davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktı.

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18/10/2022

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Nainggolan yedek kulübesindeki görüntüsüyle kadro dışı kaldı

Royal Antwerp forması giyen Radja Nainggolan, kadro dışı bırakıldı. Karara, Belçikalı yıldızın yedek kulübesinde elektronik sigara kullanması neden oldu.

Belçika kulübü yaptığı açıklamada; 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun davranışları nedeniyle A takımdan "süresiz olarak" ihraç edildiğini duyurdu.

Ülke basını, Nainggolan'ın geçen hafta Antwerp'te ehliyetsiz araba kullanmaktan dolayı ceza aldığını yazdı.

Kariyerinde Cagliari, Roma formaları giyen yıldız futbolcu, 2021'de Inter ile İtalya Serie A şampiyonluğu yaşadı.

18/10/2022 12:08
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TAGS: Nainggolan
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