“Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Tasarısı” halkın bilgisine sunuldu

Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Tasarıyla ilgili görüş ve önerilerin yirmi gün içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunabileceği duyuruldu.

Tasarı gerçek ve tüzel kişilerin, yurt içinde ve yurt dışında bulunan Türk Lirası ve/veya döviz cinsinden paralarının beyan edilmesiyle KKTC ekonomisin kazandırılması ve vergi kaybı ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyor.

“Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme” daha önce yasa gücünde kararname olarak uygulanmış ve kararname geçtiğimiz günlerde iptal edilmişti.

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27/08/2021 17:48