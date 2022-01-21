Nakliye primleri ödenmeye başladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, İskele, Kumyalı, Haspolat ve Güzelyurt bölgelerinden Akdoğan Tohum Hazırlama Tesisi ’ne tohumluk materyali arpa ve buğday ürünü teslim eden üreticilere Toprak Ürünleri Kurumu tarafından nakliye primleri ödenmeye başlandığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, 2021 zahire alım döneminde ürününü teslim eden üreticilerin nakliye primlerini Toprak Ürünleri Kurumu Lefkoşa Merkez Şubesi veznesinden alabilecekleri ifade edildi.

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21/01/2022 14:03