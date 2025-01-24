Nalbantoğlu Hastanesi’nde ilk defa epilepsi pili ameliyatı yapıldı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 27 yaşındaki bir erkek hastaya epilepsi (sara hastalığı) pili (Vagal Sinir Stimülasyonu- VNS) ameliyatı yapılarak, bir ilk gerçekleştirildi.

Ameliyat sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, bu yenilikçi operasyonun ülkede sağlık alanındaki gelişmelerin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Dinçyürek, “Bugün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir ilke daha imza attık. Epilepsi pili uygulaması, ilaç tedavisine yanıt vermeyen, cerrahi müdahale ile kontrol altına alınma ihtimali mümkün olmayan vakalarda umut ışığı olan bir yöntemdir. Bu yöntemle hastaların nöbet sıklığını azaltmayı, şiddetini düşürmeyi ve hatta bazı vakalarda tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Dr. Çağın Ozankaya başta olmak üzere tüm ekibimize teşekkür ederim,” dedi.

Dinçyürek, bu ameliyatın kontrol altına alınamayan sara nöbetlerinin tedavisinde çığır açacak bir gelişme olduğunu vurguladı ve “Ülkemizde bu tür yenilikçi ameliyatların başarıyla yapılması hepimizi fazlasıyla gururlandırdı. Gelecekte de sağlık alanında modern yöntemleri halkımıza kazandırmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Uçar: "Modern tıbbın en son teknolojisi"

Ameliyata eşlik eden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tanju Uçar, epilepsi pili ameliyatının (VNS) dirençli epilepsi hastalarında etkili bir yöntem olduğunu belirtti.

Uçar, “Hastamız uzun yıllardır birçok anti-epileptik ilaç kullanmasına rağmen nöbetleri kontrol altına alınamıyordu. Ayrıca diğer cerrahi yöntemler de bu hastaya uygulanabilecek durumda değildi. Bu yüzden vagus sinirine elektrot sistemi yerleştirerek tedaviye başlamayı tercih ettik. Ameliyat son derece başarılı geçti,” dedi.

Bu yöntemin özellikle dirençli epilepsi tedavisinde modern tıbbın sunduğu önemli bir teknoloji olduğunu ifade eden Uçar, “Bu cihaz, boyundaki vagus sinirine yerleştirilen bir elektrotla sinir sistemine uyarılar gönderiyor. Bu sayede epilepsi nöbetlerini kontrol altına almayı hedefliyoruz,” şeklinde konuştu.

Ozankaya: "Adamızda ilk kez uygulandı"

Ameliyatı gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Çağın Ozankaya, bu operasyonun KKTC’de bir ilk olduğunu belirtti. Ozankaya, “Epilepsi pili ameliyatı, ilaç tedavisine direnç gösteren ve diğer cerrahi yöntemlerin uygulanamadığı hastalar için önemli bir alternatif. Bugün başarıyla gerçekleştirdiğimiz ameliyatla ülkemizde bu alanda yeni bir dönemin kapısını araladık,” dedi.

Ozankaya, kullanılan teknolojinin son jenerasyon olduğunu vurgulayarak, “Hastamızda akıllı bir epilepsi pili kullandık. Bu teknoloji, nöbet başlamadan önce hastanın kalp ritminde veya diğer belirtilerinde oluşan değişiklikleri algılayarak, nöbet öncesinde uyarı vermeye başlıyor ve nöbetin oluşmasını engelleyebiliyor. Böyle bir yeniliği hastanemizde uygulayabildiğimiz için gururluyuz. Ayrıca Sağlık Bakanımıza da tüm destekleri için teşekkür ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

"Destek veren herkese minnettarız"

Ameliyat edilen hasta yakını, hastalarının son yıllarda sık ve şiddetli nöbetler geçirdiğini belirterek, “Son aylarda nöbetler bir ayda iki kez veya daha sık tekrarlıyordu. Bu ameliyat, hastamızın hayatında çok büyük bir değişiklik yaratacak. Bu süreçte yanımızda olan doktorlarımıza, Sağlık Bakanımıza ve ameliyat ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz.” dedi.