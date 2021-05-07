Nalbantoğlu Poliklinik Bilgi İşlem'de pozitif vaka!

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Poliklinik Binası Bilgi İşlem Merkezi’nde görevli personelin test sonucunun pozitif çıktığı.

Bilgi İşlem Merkezi’nde görev yağan Serhan Paşa, söz konusu durumu kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Paşa, bir personelin Covid-19 test sonucu pozitif çıkması nedeniyle 7 personelin karantinaya alındığı ekledi.

Serhan Paşa’nın açıklaması şöyle:

Hastanede birlikte görev yapmakta olduğumuz bir arkadaşımızın covid19 testinin pozitif çıkması nedeniyle hastanemizin beyni ve elzem birimlerinden olan Bilgi İşlem ve Otomasyon birimi olarak 7 kişi karantinaya alındık.

Hepimizin test sonucu negatif olmakla birlikte ailemizi ve yakınlarımızı riske atmamak adına bir süre kendimizi izole edeceğiz. Aşılı olmamıza ve kendimizi korumamıza rağmen böyle bişeyle karşılaşmamız bu hastalığın nasıl yayılabileceğinin ciddiyetini göstermektedir.

İlgilenen ,arayan ,soran herkese çok teşekkür ediyoruz.

Sağlığımız çok şükür yerindedir. Birbirimizi korumak adına maske, mesafe ,hijyen kurallarına uymaya dikkat edelim.Sağlıkla kalın...

Bu habere tepkiniz:



07/05/2021 22:44