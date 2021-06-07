Nalbantoğlu’nda Covid-19 paniği!
07/06/2021
Haber Kıbrıs-Özel
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bugün Triyaj Yoğun Bakım Servisi’ne yatırılan bir hatanın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre 63 yaşındaki yabancı uyruklu erkek hasta bugün Triyaj Yoğun Bakım Servisi’ne yatırıldı.
Hastanede yapılan rutin testlerde söz konusu hastanın test sonunun pozitif çıkı. Test sonucu pozitif çıkan erkek hasta Pandemi Yoğun Bakım Servisi’ne alındı.
Hastanın pozitif çıkması üzerine hastane içerisinde panik yaşandı. Söz konusu vakanın kaynağı bilinmezken tüm personele Covid-19 testi yapılıyor.
Öte yandan Triyaj Yoğun Bakım Servisi’ne başka hastaların da yattığı gelen bilgiler arasında.