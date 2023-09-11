Naldo'nun oğlunun hayati tehlikesi devam ediyor
Antalyaspor'un stoperi Naldo'nun Antalya'daki trafik kazasında yaralanan ve yoğun bakıma alınan 4 yaşındaki oğlu Davi Pereria'nın tedavisi devam ediyor.
11/09/2023
Brezilyalı futbolcunun kazada yaralanan kayınpederi Walter Tilatti ve kayınvalidesi Alexandra Nardy, kaldırıldıkları hastanelerin yoğun bakımlarındaki tedavilerinin ardından servislere alındı.
Naldo'nun Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği operasyon sonucu 48 saat uyutulan 4 yaşındaki oğlu Davi Pereria'nın ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği, doktorların durumunu bugün yeniden değerlendireceği öğrenildi.
Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde 7 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında Naldo'nun kayınpederi Walter Tilatti'nin kullandığı otomobil, kontrolsüz kavşakta başka bir araçla çarpışmış, kazada Tilatti ve eşi Alexandra Nardy ile futbolcu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi ağır yaralanmıştı.