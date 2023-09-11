Naldo'nun oğlunun hayati tehlikesi devam ediyor

Antalyaspor'un stoperi Naldo'nun Antalya'daki trafik kazasında yaralanan ve yoğun bakıma alınan 4 yaşındaki oğlu Davi Pereria'nın tedavisi devam ediyor.

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11/09/2023

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Naldo'nun oğlunun hayati tehlikesi devam ediyor

Brezilyalı futbolcunun kazada yaralanan kayınpederi Walter Tilatti ve kayınvalidesi Alexandra Nardy, kaldırıldıkları hastanelerin yoğun bakımlarındaki tedavilerinin ardından servislere alındı.

Naldo'nun Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği operasyon sonucu 48 saat uyutulan 4 yaşındaki oğlu Davi Pereria'nın ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği, doktorların durumunu bugün yeniden değerlendireceği öğrenildi.

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde 7 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında Naldo'nun kayınpederi Walter Tilatti'nin kullandığı otomobil, kontrolsüz kavşakta başka bir araçla çarpışmış, kazada Tilatti ve eşi Alexandra Nardy ile futbolcu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi ağır yaralanmıştı.

11/09/2023 20:31
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TAGS: Naldo’nun oğlunun hayati tehlikesi devam ediyor
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