Nami: Türkiye'den kablo ile elektrik projesi kısa sürede netleşecek

Bakan Nami, Türkiye’den kablo ile elktrik gelmesi halinde dahi burada üretimin devam edeceğini, Kıb Tek’in hem üretim hem de dağıtımda varlığını sürdüreceğini vurguladı.

BRT’de yayınlanan 2YE1 programına konuk olan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, ekonomideki durum, akaryakıt ve elektrik fiyatları, teşvik sistemi konusunda değerlendirmelerde bulundu soruları yanıtladı.

Bakan Nami, kontrolleri dışındaki bazı unsurların ülkede fakirleşmeye neden olduğunu kaydetti.Herşeye rağmen sorunlara çözüm üretmenin hükümetin görevi olduğunu ifade eden Nami, Başbakan Tufan Erhürman tarafından kamuoyuyla paylaşılan önlemlerin devreye konduğunu anlattı.

Akaryakıt ve elektrik zamları konusunda yöneltilen eleştirileri de yanıtlayan Nami, elektrik fiyatlarının artmasının hayatı zorlaştırdığını ancak bunun Rum tarafı ile rekabete engel olmadığını söyledi.

Nami, “İş adamları Rum tarafı ile rekabet edemiyorsa bunun başka unsurları var. Bu unsurları net bir şekilde tanımlamalıyız” dedi.Elektrik fiyatlarını Türkiye’deki seviyeye indirmek istediklerini kaydeden Nami, bu nedenle enterkonnekte kablo projesi üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Projesinin tamamlanması için Türkiye ile mutabakat yapılması gerektiğini kaydeden Nami, verimsiz santralleri devre dışı bırakacak yatırımların öndünde durdukları yönündeki eleştirileri de yanıtladı.

Nami “Türkiye ile kablo meselesi çözülmeden böyle bir kararı aldığımızı düşünelim , bu işin maliyeti neredeyse 100 milyon dolarlara dayanabilir. Biz bu yatırımı yaparsak bunun maliyetini halktan toplayacağız. Bugün pahalı eletrik tükettiğinden şikayet eden hepimizden çıkacak bu maliyet. Ama Türkiye kablo ile eletrik taşıma projesini 2-3 yılda hayata geçirmek için gereken yardımı yapacağım derse, ben 5 yıl halka pahalı elektrik vermenin hesabını nasıl vereceğim. Bu yüzden bizim yapmamız gereken önce kablo meselesini netleştirmektir” dedi.

Nami, Türkiye’de yeni kurulan hükümet ile görüşeceklerini ve konunun netleştirileceğini söyledi.

Güneş enerjisi konusunda da araştırmaların yapıldığnı kaydeden Nami, üretimi bir yıl içinde 30, daha sonra ise 50 Megawat’a yükseltmenin çalışması içinde olduklarını söyledi.

Kablo ile elektriğin ülkeye gelmesi için bazı koşullar olduğunu belirten Bakan Nami, öncelikle fiyatların düşmesi gerektiğini söyledi.

Nami “kablo ile eletrik geldiği noktada bile burada üretim yapmaya devam edeceğiz. Asgari yüzde 30 seviyelerinde. Şu anda Kıb-Tek zaten üretimin yüzde 50’sini yapıyor. Gelen elektriği de dağıtacak olan Kıb-Tek olacak. Bakım onarımını da Kıb-Tek yapacak. Bu yüzden KIB-TEK varlığını güçlendirerek geleceğe taşımalıdır diyoruz” şeklinde konuştu.

AKSA ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Bakan Nami, şirketle sözleşmenin 2024 yılının Mart ayında tamamlanacağını, sözleşmeyi bunun ötesine taşımak gibi bir vizyonları olmadığını söyledi.

Teşvik sistemine ilişkin soruları da yanıtlayan Nami, üniversitelerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması için teşvik sistemini yeniden gözden geçireceklerini belirtti.

Nami, “bu ortadan kaldıracağız anlamında değil ancak üniversitelierin farklı bir seviyede ekonomiye katkısını nasıl sağlayabiliriz. Bunlara yönelik teşvik sistemini yeniden dizayn etmemiz lazım” dedi.

Ekonomi Bakanlığı’nın Tekno Park ve ARGE yasa tasarılarına öncelik verdiğini kaydeden Bakan Nami, yapılan çalışmaları tamamladıklarını, Meclis açılmadan önce Bakanlar kuruluna sunacaklarını söyledi.

Bakan Nami, Turizm sektörü ile ilgili de benzer bir durum olduğunu kaydetti.

Büyük Organize Sanayi Bölgesi Yasa Tasarısı üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan Nami, önümüzdeki yıla yeni bir organize sanayi bölgesi yasası ile girileceğini kaydetti.