Nami: Hal Yasa Tasarısı hayat bulmalı

KKTC 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinde görüşülmeye devam ediyor.

Komite bugün ilk olarak 87 milyon 987 bin 600 TL olarak öngörülen Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye başladı.

Toplantının açılışını yapan Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın, önemli icraatçı, etkin ve belirleyici bir bakanlık olduğunu vurguladı.

Söz alan ,CTP Milletvekili Özdil Nami de, bakanlığın enerjisini ekonomiye değil de enerjiye harcadığına işaret ederek, kendi dönemleri de dahil ekonomiye enerji harcanamadığını ancak bunun doğru olmadığını; Ekonomi Bakanlığı’nın Maliye Bakanlığı ile yakın işbirliğinde ülkenin ekonomik vizyonunu geliştirmesi ve diğer bakanlıkların da buna göre hareket etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Nami, bu dönemde bunun sağlanmasını ümit ettiğini ifade ederek, tek bir bakanlığın vizyon çalışmasına önem vermesinin yetmediğini, Başbakanlık ve tüm bakanlıkların katılımıyla bunun desteklenmesinin gerekliliğine değindi.

"Hal Yasa Tasarısı’nın hayat bulmalı"

Sanayi bölgelerinin rehabilitasyonuyla ilgili gerekli adımların atılması, Hal Yasa Tasarısı’nın hayat bulması gerektiğini kaydeden Nami, Serbest Liman’da denetim ve güçlendirmenin şart olduğunu belirtti.

Dış ilişkilerin de geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Nami, AB ile Yeşil Hat Tüzüğü konusundaki ilişkilerde yılma olmaması gerektiğini, Rumlar ne engel çıkarırsa çıkarsın bu tüzüğün Kıbrıs Türk halkının hakkı olduğunu kaydetti.

Nami, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin ve görüşmelerin siyasi seviyede her zaman olumlu geçtiğini ancak teknik seviyede bunun tam da öyle olmadığını ifade ederek, Türkiye ile KKTC arasındaki ticarette bürokratik sorunların aşılmasının önemine işaret etti.

"TL’deki dalgalanmalar ülke ekonomisini olumsuz etkiledi"

Nami, TL’deki dalgalanmaların ülke ekonomisine çok büyük olumsuz etkisi olduğu uyarısında bulunarak, bu konuda hükümetin gerekli önlemleri ve görüşmeleri yapması gerektiğini belirtti. Nami, Türkiye ile böyle durumlarda nasıl çözümler bulunabileceğini, bazı desteklerin nasıl verilebileceğinin konuşulması gerektiğini söyledi. Nami, ekonomik ilişkilerin bilimsel açıdan kurulması gerekliliğine değindi.

Ülkenin aslında kendi gelirlerini iyi kullanması durumunda kendi kendine yetebileceğine inanç belirten Nami, turizm ve eğitim teşvik sistemlerinin artık masaya yatırılması ve kaldırılmasının şart olduğunu söyledi.

Nami, elektrikte ucuz, temiz ve istikrarlı arz üçgeninin kurulmasının şart olduğunu, bunu yapmak için çalıştıklarını ve bu dönemde devamının gerekli olduğuna işaret ederek, dünyadaki teknolojik gelişmelerin takibinin gerekliliğine dikkat çekti.

"Ülkede enerji arzıyla ilgili gerekli adımlar atılmalı"

Kıb-Tek’in doğru yatırımları yapmasının gerekli olduğunu ifade eden Nami, Türkiye’den enterkonnekte gelmiyorsa, ülkede enerji arzıyla ilgili gerekli adımların atılmasının şart olduğunu söyledi.

Nami, eski bir bakan olarak bakanlığın başarılı olması temennisinde bulundu.

20/11/2019 14:34