Nami: Hedef sanayi arazilerinin ekonomiye kazandırılması

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ve milletvekili Fikri Toros ile CTP Lefkoşa İlçe yöneticileri Alayköy Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Sanayicilerin tesislerini gezerek bilgi alan heyet sorunları dinleyerek bakanlığın icraatlarını aktardı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, organize sanayi bölgeleri ile ilgili geçtiğimiz bir yılda yapılan çalışmalara değindi. Sanayi bölgelerinde bulunan arazilerin, yenilikçi, fizibilitesi bulunan ve rekabet edebilirliği yüksek yatırımlar için kullanılmasını sağlamak amacı ile KTSO, KTEZO, Kalkınma Bankası ve KOBIGEM’in katılımları ile oluşturulan komitenin çalışmalarını aktaran Nami, hedeflerinin atıl durumda bulunan, kira mukavelelerine aykırı davranan ve yatırımı gerçekleştirilmeyen sanayi arazilerinin ekonomiye kazandırılması olduğunu belirtti.

ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN BULUŞACAKLAR

“Göreve gelir gelmez, Sanayi Bölgeleri Rehabilitasyon Yasası’nı çıkararak sanayi bölgelerinde bulunan çevresel sıkıntıların giderilmesini hedefledik. Bu konuda bir yandan belediyeler ve ilgili Odaların katkıları ile çözümler üretirken, bir yandan da Sanayi Dairesi Soruşturma Memurları aracılığı ile denetimleri ve cezai uygulamaları başlattık” dedi. Ziyarette, sanayiciler tarafından bölge ile ilgili dile getirilen öneriler not edilirken Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ve bölge sanayicileri yapılan önerileri değerlendirmek için yakın bir zamanda yeniden buluşmak üzere anlaştı.