Nami: Kablo ile elektrik her zaman gündemde

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami BRT’de yayınlanan Basın Odası programına konuk oldu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nami, Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesi projesi hakkında bilgi verdi. Nami Türkiye’den kablo elektrik getirilmesi projesinin sadece yapılan anlaşma noktasında hazır olduğunu, yapılan çalışmaların halen daha devam ettiğini anlattı. “Kablo ile elektrik gelmesinde süreç ne durumdadır” sorusunu yanıtlayan Nami, çaba harcandığını ancak “düğmeye basalım elektrik gelsin” noktasında olunmadığını söyledi. Fizibilite çalışmalarının devam ettiğini anlatan Nami, her şeyin yolunda gitmesi halinde bile sürecin 2 yılı bulabileceğini söyledi. Nami yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle, konunun 2’nci planda kaldığını ancak yapılan her görüşmede konulduğunu ekledi.