Nami: Seçim Yasasında değişiklik mümkün görünmüyor

CTP milletvekili Özdil Nami, çoklu koalisyonlar nedeniyle hükümetlerin ömrünün kısa olduğu ve istikrarsızlığa neden olduğuyla ilgili şikayetlerin arttığını, bu nedenle de seçim barajının yükseltilmesi ve başkanlık sistemine geçilmesi önerileri yapıldığına dikkat çekerek, seçim barajı yükseldikçe demokrasiye yapılan katkının azaldığını, akıl ile hareket edilirse çoklu koalisyonların sorun çıkarmayacağını vurguladı.

Zihniyet değişmedikçe, küçük hesaplar peşinde koştukça başkanlık sistemi gelse de seçim barajı yükselse de bir şeyin değişmeyeceğine işaret eden Nami, “Dünyada tek adam rejimlerinin başarısız, çoklu koalisyonların da başarılı olduğunu görüyoruz” dedi.

Nami, bireysellikten toplumsallığa geçmek gerektiğini ancak eğitimle olacağını kaydetti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanının ‘Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda değişiklik yapılması konusunda uyarılar yaptığını hatırlatılan Nami, Seçim ve Halk Oylaması Yasası konusunda seçime kadar değişiklik yapılmasının mümkün görünmediğini söyledi.

Özdil Nami, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Seçim Yasasında değişiklik bu kısa sürede zor”

YSK Başkanının Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda değişiklik yapılması konusunda yaptığı uyarıları hatırlatılan Nami, “Seçim ve Halk Oylaması Yasası konusunda seçime kadar değişiklik yapılması mümkün görünmüyor. Tartışmalar yapılmalı ve halkı bilgisine sunulmalı. Bu konuda çok siyah ve beyaz kesin konuşmak istemiyorum ama değişiklik bu kısa sürede zor” ifadelerini kullandı.

“Akıl ile hareket edilirse çoklu koalisyonlar sorun çıkarmaz”

Hükümetlerinin ömrünün kısa olması nedeniyle istikrarsızlığı önlemek için seçim barajının yükseltilmesi veya başkanlık sisteminin getirilmesi yönünde tartışmalar olduğunun hatırlatılması üzerine Nami, “Seçim barajı yükseldikçe demokrasiye yapılan katkı azalır. Çoklu koalisyonların istikrarsızlık yarattığı, barajın yükselmesinin iktidara yönelik istikrara katkı yaptığı söyleniyor. Akıl ile hareket edilirse çoklu koalisyonlar sorun çıkarmaz. İyi ve kötüyü ayırmayan bir toplumsal hata var. Devlet kurumları çok zayıf ve yasalar güncel değil” dedi.

“Bireysellikten toplumsallığa geçmek lazım”

Bireysellikten toplumsallığa geçmek gerektiğini ve bunun ancak eğitimle olacağını belirten Nami, “4’lü hükümet bir ortağın arazi sorunu ile bozuldu, daha sonra ikili hükümet kuruldu o da uzun sürmedi. Ardından büyük sorunlar yalatan azınlık hükümeti geldi. Kabuk değişmedikçe sistemlerin değişmesi işe yaramayacak” ifadelerini kullandı.

“Başkanlık gelirse ve seçim barajı yükseldikçe bir şey değişmeyecek”

Başkanlık sistemi gelse de seçim barajı yükselse de bir şeyin değişmeyeceğine işaret eden Nami, “Dünyada tek adam rejimlerinin başarısız, çoklu koalisyonların da başarılı olduğunu görüyoruz. Bu ülkede kurultay için vatandaşlıklar verildi. Türkçe bilmeyen kişilere vatandaşlık veriliyor. İstihdam ve küçük çıkarlar için hareket edilirse ülke bir yerlere gelemez. Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde sistem var hükümet kurulamasa bile sıkıntı yaşanmıyor ancak bizde işler bireysellere göre olduğu için hiçbir şey yürümüyor” dedi.

“Yatırım yapılmazsa sistem çöker denildi dinlemediler”

KIB-TEK konusuna değinen Nami, “CTP hükümetten gittikten sonra yerine gelen hükümet ve bakan KIB-TEK konusunda yapılması gerekenleri yapmadı, maliyeden alacaklar alınmadı. Nakit alışı azalan KIB-TEK yatırım yapamadı. ‘Yatırım yapılmazsa sistem çöker dedik’ dinlemediler” şeklinde konuştu.

“Zararın hesabını halk ödetmeli”

Özdil Nami, “Akaryakıt ve döviz arttı. Fiyat ayarlaması yavaş yavaş yapılsaydı bir geçiş olacaktı. Zamanında atılmayan adımlardan dolayı yapılan hataların bedelini halk ödeyecek. Buna neden olanlara hesabını da halk ödetmeli. KIB-TEK’i artı bilanço ile devredenle, 500 milyon TL zararla devreden aynı kefeye konulmamalı” dedi.

“İçişleri Bakanlığı meselesine Sayıştay bakmalıdır”

Lefkoşa’da arazisi devlet tarafından başkalarına verilen bir Maronit vatandaşa, dava ettiği İçişleri Bakanlığı’nın 560 bin sterlin artı faiz ödemek zorunda kalması ile ilgili soruyu yanıtlayan Nami, “Bu konuya Sayıştay bakmalıdır. Yöneticilerin yaptığı yanlışın faturası halka ödetilmemelidir. Zamanında yapılmayan girişimlerden dolayı bu parayı devlet ödemek zorunda kaldıysa hesabı sorulmalıdır. Bu parayla birçok okulun eksikliği giderilebilir” diye ifade etti.

“BM, toplantıda ağzınızı bantla kapatmaz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki eşit egemen devlet söyleminin yabancı bürokratlar tarafından benimsendiği ile ilgili iddialarına değinen Nami, “BM toplantıda ağzınızı bantla kapatmaz. İstediğiniz görüşleri söyleyebilirsiniz. İki devletli çözüm konusunda açıklama yapabilirsiniz, sizi beğenebilir ve ikna da edebilirsiniz ancak BM parametreleri ve güvenlik konseyi kararları ortadadır” şeklinde konuştu.

“Maraş açılımı ile ne kazanımı elde edildi?”

Maraş açılımı ile ne kazanımı elde edildiğini sorgulayan Nami, “Maraş açıldıktan sonra uluslararası ilişkiler ve ticaret konusunda ne gibi değişiklik olduğunu açıklasınlar. Aleyhimize güvenlik konseyinden karar çıkarttırmayı becerdiler. Annan Planı sonrasında hakkımızda oluşan olumlu havayı bertaraf ettirdiler. Rum tarafını rahatlatan bir politika izlediler” dedi.

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16/10/2021 16:05