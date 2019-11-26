Nami: Statüko ne zaman bitecek? Belli değil

Eski müzakereci CTP Milletvekili Özdil Nami, sosyal medya hesabından Berlin'deki üçlü buluşmayı değerlendirdi. Nami " Sevinelim mi üzülelim mi...Sevinen varsa sevinsin, ben üzüldüm çünkü statükonun ne zaman biteceğini hala göremiyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Nami'nin açıklamaları...

Berlin buluşmasında geçmiş yakınlaşmaların teyit edilmesi olumlu. Bununla birlikte bizi statükodan kurtaracak takvimli ve sonuç odaklı yeni bir müzakere süreci nasıl olur, ne zaman başlar ve ne zaman biter soruları, mutlaka Rum Liderin karşı çıkması nedeniyle, yine açıkta kaldı. Bunun yerine, "bu kez süreç farklı olacak" ifadesi tercih edildi ve bunun nasıl olacağı belirsiz bırakıldı. BM Genel Sekreteri'nin 1 yıldan fazladır bu hedefle temsilci göndermesine rağmen hala Referans Belgesi hazırlamak için taraflara yardım etmeye karar verdim demesi kara mizah gibi oldu. Halbuki, liderlere düşünmeleri ve süreci bitiş çizgisi ötesine nasıl taşıyacaklarını önermeleri için verdigi zamanın üzerinden 2 yıl geçti. Bu sürede kendisinin de düşünmesi ve zamana oynamaya çalışan Anastasiades e artık BM nin zaman ve kaynaklarını boşa harcatmayacağını net şekilde ifade etmesi gerekirdi. Yapmadı. Bu vesile ile Gutterres in Kıbrıs konusunda hiç birşey bilmeyen bir Özel temsilci atamasının ne denli büyük bir hata olduğu ve atandığı günden bugüne Sayın Lute'un süreci ileri taşıyacak hiç birsey yapmadan gidip geldiği de net şekilde ortaya çıktı. Anastasiades ise görüşme sonrası yaptığı "Bugün diyaloğu tekrar başlatabilmek için ilk olumlu adımı attık.." açıklaması ile durumu özetledi. Amacı statükoyu bitirmek değil, müzakere eder görünmek. Sonuç olarak konu bizdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası bir tarihe ertelendi. Yani beklenen oldu. Yazık oldu. Bitme noktasına gelen sürecin nasıl bitirileceği ortaya konmalıydı yerine diyaloğa kaldığı yerden devam dendi. Bunu söylemek için 2 yıl harcanmış oldu. Sevinelim mi üzülelim mi...Sevinen varsa sevinsin, ben üzüldüm çünkü statükonun ne zaman biteceğini hala göremiyorum

26/11/2019 11:40