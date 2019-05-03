Nami, TÜSİAV ve GGYD heyetlerini kabul etti

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Genç Girişim Yönetişim Derneği (GGYD) ile Türk Sanayici İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) heyetleriyle görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Nami, heyeti ülkede görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Genç Girişim Yönetişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. Nezih Alioğlu ve Türk Sanayici İş Adamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak görüşmede, Nami’ye çalışmaları hakkında bilgi verdi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunma adına düşüncelerini aktardı.

Görüşme sonrasında anı armağanı takdim edildi.