Nami: Uluslararası ihalede ısrarlıyım

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami BRT’de yayınlanan Basın Odası programına konuk oldu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, başkanlığı boyunca, Kıb- Tek için “yerel ihale” talebinde bulunmadığını söyledi.

Kıb-Tek yönetiminin kendisinin bilgisi dışında “yerel ihale” girişimi yaptığını belirten Nami, bu yöndeki suçlamaların haksızlık olduğunu belirtti.

Nami, yazılı olarak Kıb- TEK’ten de “Benim size uluslararası ihaleye çıkmayın diye bir talimatım var mı?” Diye yazılı izahat istediğini belirterek, “Kurumdan bana gelen yazıda da böyle bir talebim olmadığı vurgulandı” dedi. Nami, koşa sürede ihalenin yerel ihaleden, uluslararası ihaleye çevrileceğini vurguladığı