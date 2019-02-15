Nami, Erhürman' a rest çekti: Ya o, ya ben

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Kıb- Tek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu’nun henüz resmen görevden alınmamasından rahatsız.

Bakan Nami, kurumun kendisine bağlı olmasına rağmen, yönetim kurulunun kendisinden habersiz başta Toplu İş Sözleşmesi olmak üzere, çok sayıda karar alması nedeniyle Başbakan Tufan Erhürman’a rest çekti.

Bakanlar Kurulu’nda atılan imzalara rağmen, Erhürman görevden alma kararını yürürlüğe koymadı.

Erhürman parti içerisinde de bilgilendirme yapmak isterken, Bakan Nami de, “Enerjiden sorumlu bakan benin ama Kıb- Tek hükmet içerisinde hükmet gibi davranıyor. Kurum yönetilir olmaktan çıktı. Bu hükümeti de halkın gözünde küçük düşürüyor” görüşünde ısrarlı.

Bu arada, imzalanan toplu iş sözleşmesinde yer alan, 2011 sonrası kurumda işe başlayanlara yönelik ek maaş desteği de hükümette kriz oldu.

Birçok kurumda ve kamuda çalışan benzer durumdaki personel ek maaş desteği alamazken, Kıb- Tek’te adım atılması da rahatsızlık yarattı ve fırsat eşitliği ilkesine de aykırı bulundu.

Hükümetin TDP kanadı ise toplu iş sözleşmesinin uygulanmasında ısrarlı.

Kıb-Tek ile ilgili hükümetteki her partiden farklı ses çıkarken, krizin nasıl aşılıp, kurumun halkın faydasına adım atılacağı merak konusu.