Namibya Cumhurbaşkanı Geingob hayatını kaybetti

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04/02/2024

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Namibya Cumhurbaşkanı Geingob hayatını kaybetti

Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Namibya Cumhurbaşkanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Geingob'un kanser tedavisinin sürdüğü başkent Windhoek'teki Lady Pohamba Hastanesi’nde hayatını kaybettiği belirtildi.

Namibya Cumhurbaşkanlığından 25 Ocak’ta yapılan açıklamada, daha önce kanser tedavisi gören 82 yaşındaki Geingob'un vücudunda yeniden kanserli hücrelere rastlandığı bildirilmişti.

Geingob, kanser tedavisinin bir kısmını 25 Ocak-2 Şubat'ta ABD'nin Los Angeles kentinde görmüştü.

Mart 2015'te cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Geingob'un bu yıl ikinci ve son dönemini bitirmesi bekleniyordu.

04/02/2024 16:12
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TAGS: Namibya Cumhurbaşkanı Geingob
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