Namibya, filler ve zebraları avlayarak etlerini dağıtacak

Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu program kapsamında 83 fil, 30 su aygırı, 60 bufalo, 50 impala, 100 mavi antilop ve 300 zebra avlanacak.

Hayvanlar, sürdürülebilir popülasyon sayısına sahip milli parklardan ve topluluk alanlarından seçilecek ve profesyonel avcılar tarafından avlanacak.

Programın amacı, güneybatı Afrika ülkesinde kuraklığın etkilerini hafifletmek ve hayvan sayısını kontrol altına alarak su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltmak.

Ayrıca, fillerin insanlar ile yaşadığı potansiyel çatışmaları azaltmak da hedefleniyor. Kuraklık dönemlerinde yiyecek ve su arayan filler, insanlarla daha fazla temas halinde olabiliyor.

Namibya, Mayıs ayında kuraklığın etkileri arttıkça acil durum ilan etmişti. Ülke nüfusunun yaklaşık yarısı olan 1,4 milyon kişinin, ciddi gıda güvencesizliği ile karşı karşıya kalması bekleniyor.

Bakanlık, daha önce 150'den fazla hayvanın kesildiğini ve 56 tonun üzerinde et elde edildiğini belirtti. Bu etler, özellikle kırsal alanlarda yaşayan ve açlıkla mücadele eden insanlara dağıtıldı.

Namibya, El Nino'nun yol açtığı kuraklık nedeniyle, Güney Afrika'da ciddi şekilde etkilenen ülkelerden biri.

İklim krizinin etkileriyle birleşen bu doğal hava olayı, bölgedeki yağışların keskin bir şekilde azalmasına ve milyonlarca insanın açlıkla mücadele etmesine neden oldu.