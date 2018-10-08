Nami:Çözüm odaklı müzakerede ısrarcı olmalıyız

BRT’de “1.Boyut” programına katılarak Pembe Paşoğluları’nın sorularını yanıtlayan Nami, konuşmasına Kıbrıs konusuna değinerek başladı.

New York öncesinde Kıbrıs müzakereleri konusunda yeni bir umut oluştuğunu ancak Rum Liderliği’nin çözüm niyeti olmadığını belirten Nami, Rum basınına bakıldığında Rum tarafında da bu konuda ciddi bir sorgulama başladığının görüldüğünü belirtti.

Nami “Rum tarafında eski sürecin bittiği, yeni bir süreç olması gerektiği dile getirilmeye başlandı. Bu güzel bir şey çünkü eski tezler çürümüş oluyor. Türk tarafı çok dikkatli olmalı. Çünkü Rum tarafı bizi bazı söylemlere çekerek çözümsüz göstermeye çalışabilir. Bu yönde uyanık olunması lazım”dedi.

Türk tarafının çözüm odaklı müzakere sürecini şaşmadan söylemesi gerektiğini belirten Nami, Tük tarafına uygulanan ambargoların kaldırılması için de gerekli mücadelenin verilmesini istedi.

Bakan Nami, Crans Montana sürecinde yaşananlara da değinerek Crans Montana’da yaşanan olumsuz söylemlerin bir kenara bırakılması gerektiğini anlattı.

Bir soru üzerine Bakan Nami, Cumhurbaşkanı Musta Akıncı’nın Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuloğlu’nun açıklamasına tepkili olmadığını, bunun bir iletişim olduğunu belirterek, hükümet yetkililerinin de Türkiye ile iyi iletişim halinde olması gerektiğini belirtti.