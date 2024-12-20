Namık Kemal Meydanı’nda ‘Adalet İçin Ses Ver’ etkinliği gerçekleşiyor

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20/12/2024

Namık Kemal Meydanı’nda ‘Adalet İçin Ses Ver’ etkinliği gerçekleşiyor

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Gazimağusa Namık Kemal Meydanında “Adalet İçin Ses Ver” etkinliği gerçekleşiyor.

Adalet için ‘tek yürek, tek ses’ olmak adına 7’den 70’e her kesimden halk Gazimağusa’da Namık Kemal Meydanı’na akın ediyor.

Pankartlar ve meşalelerle ‘Şampiyon Melekler’imizin hakkı aranıyor…

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Üstel, Başbakan Yardımcısı Ataoğlu ve İçişleri Bakanı Oğuz da katıldı…

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TAGS: Adalet İçin Ses Ver
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