Namsoy: En büyük sorunumuz mali sorun

Lapta bağımsız belediye başkan adayı Fuat Namsoy dün akşam Genç TV ekranlarında Mustafa Alkan’ın moderatörlüğünü yaptığı Seçim Meydanı programına katılarak adaylık süreci ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Dört turdan oluşan programın ilk turunda sorulan “Neden aday oldunuz?” sorusuna karşılık Namsoy; Lapta’da 1990 yılında belediye meclis üyeliği ile başladığı belediyecilik serüvenine 1994 yılından 2018 yılına kadar 24 sene kesintisiz belediye başkanlığı ile devam ettiğini, bu süreçte ekibi ile birlikte birçok projeye imza attıklarını dile getirdi.

Namsoy, yine bu süreçte gerçekleştirilmiş olan belediyeler reformu ile 14 yerleşim yerinin Lapta Belediyesi’ne bağlandığını ifade ederek kısa bir süre içerisinde tüm yerleşim yerlerinde büyük çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. 2010-2018 yılları içerisinde ülkenin en büyük projelerinden birisi olan Lapta yürüyüş yolu projesini hayata geçirdiklerinin de altını çizen Fuat Namsoy; “tecrübelendikçe ve altyapı sorunları çözüldükçe daha büyük projeler üretmeye ve bu projelere kaynak yaratmaya başladık” şeklinde konuştu.

Namsoy, 2014-2018 yılları arasında bozulan mali yapımızı düzeltmek ve Lapta bölgesinden başka bölgelere kayan turizmi yeniden bölgeye getirmek için stratejik kalkınma master planlar üzerine odaklandıklarını fakat 2018 seçimlerinde halkın seçim takdirini şu an ayni yolda yürüdükleri Mustafa Aktuğ’dan yana kullanmasından dolayı 4.5 yıllık bir dinlenme fırsatı bulduğunu söyledi.

Bu süreçte yaşadığı 24 yılı değerlendirme ve tecrübeleriyle hatalarından ders çıkarma fırsatı elde ettiğini dile getiren Namsoy, birleşen belediyelerle büyüyen bölgenin tümüne büyük projeler kazandırmak amaçlı yeniden başkan adayı olmaya karar verdiğini; Mustafa Aktuğ ve İbrahim Erbildim’le vardıkları uzlaşma sonucu bir anket yaptırdıktan sonra en yüksek oranı alan kendisinin aday olarak desteklendiğini ifade etti.

“Ilgazdan-Akdenize-Kozandan-Sadrazam’a yürüyecek çok yolumuz, yapacak çok projemiz ve bu projeleri hayata geçirecek tecrübemiz vardır;” şeklinde konuşan Namsoy, “birleşen belediyelerimizde daha da güçlenen ekibimizle uzun, meşakkatli, bir o kadar da keyifli bir yol bizi beklemektedir” dedi.

Fuat Namsoy; aday olmasında en büyük etkenin bölgeye ve bölge insanına olan sevgisinin yanında misyonunu tamamlayamadığını ve yarım kalan hedefleriyle projelerini birleşen belediyede büyüyen tüm coğrafyaya yaymak istediğini dile getirdi.

En büyük sorunumuz mali sorundur

Fuat Namsoy programın ikinci turunda sorulan “bölgenizin sorunları nelerdir” sorusuna ise; bölgenin en önemli sorunu mali sorunlardır. Ülkemizde belediyelere yapılan katkılar maalesef eski nüfus sayımları üzerinden yapılmakta ve reel hizmetlere yetmemektedir. Bu da yerel yönetimleri oldukça zorlamaktadır. Şu an mali sorun yaşayan birçok belediye mevcuttur. Lapta belediyesi 292 km karelik bir alan ile adanın en büyük yüz ölçümüne sahip belediyesiydi. Çok dağınık bir yerleşime sahip bölgede hizmeti ayağa götürmek hem zor hem maliyetli olduğundan gelirlerimiz giderlerimizi karşılamıyordu ve halen daha karşılamıyor. Bölgenin en büyük sorunlarından birisi gelir sorunudur” dedi.

Bölgeye has bir imar planının olmaması ve halen daha emirnameler ile uygulamalar yapılmasın başlıca sorunlardan birisi olduğunun altını da çizen Namsoy, bölgede bir sanayi bölgesinin olmaması ve zanaatkarlara bölgeleri içerisinde çalışma imkanı yaratılmamasının da büyük bir sorun olduğunu dile getirdi.

Namsoy devamla; “zengin bir tarihi yapıya sahip Alsancak, Lapta ve diğer bölgelerimizde atıl vaziyette duran tarihi yapıtlarımız, kültürel tarihimizi yaşatmaya yönelik atölye ve faaliyet alanlarının olmaması, Alsancak bölgesinde cami ve mezarlık alanı eksikliği de başlıca sorular arasında yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

Alsancak’taki tarihi Milos restoran ve çevresinin her dönem seçim vaadi olmasına rağmen yıllardır atıl vaziyette bulunduğunun altını da çizen Namsoy,

Yerelden yönetim bağlamında ise bölgede eksiklerin bulunduğunu dile getirdi.

Çok amaçlı bir spor salonu ve gençlik merkezinin bölgede bir diğer eksiklik olduğunu da sözlerine ekleyen Namsoy, yaşlılar ve çocuklara yönelik bir aktivite merkezi olmayışının da eksiklerden birisi olduğunu ifade etti.

Fuat Namsoy, bölgede sokak hayvanları sorununun ve yerleşim yerleri içerisinde bulunan ağıllarında büyük sorun teşkil ettiğini söyledi.

Namsoy, atık su ve kanalizasyon sorununun da bölgenin kanayan yarası olduğunu dile getirdi.

Sokak hayvanlarını kafeslerde değil yaşam alanlarında ıslah edeceğiz

Programın üçüncü bölümünde özellikle sokak hayvanlarına olan duyarlılığını dile getiren Fuat Namsoy projelerini 15 başlıkta şu şekilde sıraladı:

Mali sorunların çözümü için ciddi çalışmalar yürütüldü. Doğru bir mali yapılandırma pandemi, doğal afetler, döviz krizi ve ekonomik kriz dolayısıyla gecikmiş olsa da yapılan stratejik plan çerçevesinde mali disiplini sağlama yolunda ciddi adımlar atacağız. Mecliste bulunan 51/1995 sayılı belediyeler yasasının da revize edilmesiyle mali yapının düzelmesi daha da hızlanacak ve Lapta-Alsancak-Çamlıbel belediyesi bölgenin de getirdiği avantajla doğru bir mali yapıya kavuşacaktır.

Bölgemizde doğru kentleşmenin sağlanabilmesi için ihtiyaç olan imar planının hazırlanması ve hayata geçirilmesi adına çalışmalarımıza halkımız takdir ederse göreve geldiğimiz ilk günden itibaren başlayacağız.

Geçtiğimiz dönemimizde Geçitköy’de çalışmalarına başlamış olduğumuz sanayi bölgesini bölgemize kazandırmak için gereken girişimleri yapacağız.

Alsancak’ta, Lapta’ya kadar uzanan bir Lambousa kenti mevcuttur. Kraliçe havuzunu da barındıran bu yapıyı turizme kazandırmak için ciddi adımlar atacağız. Lambousa kenti, su kanalları, Sina manastırı gibi tarihi binalarımız turizme kazandırmamız gereken olmazsa olmazlarımızdır. Bölgenin tamamını turizm çekim merkezi yapmak adına devlet kurumlarımızla birlikte tarihi yapılarımızı revize edecek, müzeler yapacak ve bölgeyi turistlerle yerli insanlarımızın ziyaretlerine açacağız.

Bilindiği üzere bölgemizde lapta işi, lapta sandığı, Lapta seramiği ve buna benzer önemli bir kültürel miraslar mevcuttur. Bu çeşit kültürel miraslarımızı canlandırmak ise başlıca görevlerimizdendir. Dolayısıyla bu uğraşları daha da keyifli hale getirmek için kültür sanat atölyeleri projemizi hayata geçireceğiz. İnsanlarımızın kahve içip sosyalleşirken kültürel tarihimizden ürünleri üretmelerini sağlayacak ortamlar hazırlayacağız.

Alsancak camii sokak aralarına sıkışmış bir yapıdır. Alsancağın kasaba dışında yapılacak modern bir camiye ve mezarlık alanına ihtiyacı vardır. Bu konularda da projelerimizi hayata geçirmek için yoğun çalışmalar yürüteceğiz.

Yine Alsancak tarihi Milos restoran ve çevresini tüm halkın rahatça kullanacağı ve sosyalleşeceği kafe ve oyun alanı haline getireceğiz. Bu alanda açık ve kapalı kafe dışında bilardo takımı, darts takımı ve masa tenisi takımlarımızı da kurup faaliyete geçireceğiz.

Çağdaş belediyecilik anlayışı ile yerelden yönetimi benimsemiş birisi olarak hizmeti halkın ayağına götürmeyi hedef alarak gerek hizmet binaları gerekse dijital hizmet noktalarını hayata geçireceğiz. Halkın uzak noktalardan kalkıp hizmet noktalarına gelmeleri yerine hizmet noktalarını halkımızın ayağına taşıyacağız.

Bölgemizin en büyük eksiklerinden birisi olan çok amaçlı spor salonu ve gençlik merkezini halkımızın ve gençlerimizin hizmetine sunacağız.

Yaşlılarımıza ve çocuklarımıza yönelik aktivite merkezleri seçim kitapçığımızda yer alan önemli projelerimizden birisidir.

Çağdaş belediyecilik kapsamında sokak hayvanlarının tabiri caizse hapse tıkılır gibi küçük kafeslere koyulması ilkelerime ters gelmektedir. Dünyada birçok benzeri bulunan yaşam alanlarını faaliyete geçirmek ve sokak hayvanlarımızı bu yaşam alanlarında barındırıp rehabilite etmek, kısırlaştırmak, eğitmek ve ardından sahiplendirmek en büyük hedeflerimden birisidir. Allahın sessiz kulları olan sokak hayvanlarının biz insanlar tarafından daha çok ilgi ve sevgiye ihtiyaçları vardır. Unutmayalım ki onların da duyguları vardır.

Bilindiği üzere birçok bölgemizde ağıllar yerleşim yeri içerisinde bulunmaktadır. Bu durum hem bölgesel rahatsızlık hem de sağlıksız bir ortam oluşturmaktadır. Bölgelerimizde ağılları yerleşim yerlerinden dışarıya çıkarabilmek için çalışmalarımıza hızlıca başlayacak ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza daha verimli hayvancılık yapabilecekleri ortamlar yaratacağız.

Yine bölge turizmi açısından olmazsa olmaz çevre projelerimizi kararlılıkla hayata geçirecek ve sıfır atığa gitme adına kanalizasyondan komposta, ayrıştırmadan dönüştürmeye giden yolda kararlılıkla çalışacağız.

Önemli projelerimizden birisi ise Sürekli Eğitim Merkezi projemizdir. Müzik, kültür, sanat, spor ve okul dersleri konularında faaliyet göstermesini planladığımız sürekli eğitim merkezi bölgemiz çocukları ve gençlerine yine konularına göre yerinden eğitim anlayışı çerçevesinde çalıştırılacaktır.

Uzun yıllar üzerinde çalıştığım marina-hotel-teleferik projesini hayata geçirmek ve marina turizmini bölgeye kazandırmak için var gücümle çalışacağım.

Yol, kaldırım, çöp gibi hizmetler proje değil belediyelerin asli görevleridir

Programın son turu olan dördüncü turda konuşan Namsoy; “ben, her taşını tek tek bildiğim, bölgesine sevdalı, insan ayrımı yapmayan, çevresine duyarlı bir yapıya sahibim. Özellikle Lapta ve Alsancak iç içe geçmiş durumdadır. Belediyelerimizin birleşmesiyle 314 km karelik bir alana sahip beldemizin her noktasına hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet ulaştırabilmek en büyük hedefimdir. Belediyemize bağlı tüm köylerimizin kendine has özellikleri vardır. Kimisi kültürel yapısı, kimisi tarihi olguları, kimisi plajları ve doğal yaşam alanları, kimisi barajı, kimisi doğal yapısı ile her biri birbirinden güzel ve değerli 20 bölge bizlerden hizmet beklemektedir. Her bölgenin kendi yapısına uygun hizmetler götürmek göreve talip olan bizlerin görevidir” şeklinde konuştu.

Yol, kaldırım, çöp hizmetleri gibi hizmetlerin proje olarak halkın önüne koymanın çağdaş belediyecilik anlayışına ters olduğunu da ifade eden Namsoy, seçim kampanyası boyunca kimsenin kendisinden bu hizmetleri proje olarak duymayacağını dile getirdi.

Bu işlerin belediyenin asli görevleri olduğunu ve bu görevlerin proje olarak değil dört yıl boyunca yapmak zorunda olduklarını da ifade eden Namsoy; “bizler bu işleri rutin olarak yürütürken odaklanmamız gereken noktalar, bölgemize değer katacak, dış veya iç turistleri bölgemize taşıyacak mega projelerdir” dedi. Bizler proje üretme ve yapma yolları bulma odaklı çalışacağız. Bu projeleri üretme, kaynak yaratma ve yapma konusunda tecrübeli olduklarının altını çizen Namsoy; “kim ne derse desin bölge halkımız vefalıdır çünkü hepimizin yüreğindeki sevda aynıdır” şeklinde konuştu.

Namsoy, “günün kişisel hesapların, kırgınlıkların, farklılıkların günü olmadığını, günün yaşadıklarımızın farkında olma günü, layık olmadıklarımıza dur demek için kenetlenme günü ve bölgeye sahip çıkma günü olduğunu, bu bilinçle ve bölge halkından aldığı güçle de aday olduğunu ifade etti.

Fuat Namsoy konuşmasının sonunda; “bilgimle, tecrübemle, çalışkanlığımla ve dürüstlüğümle göreve hazırım. Bölge halkım bana 24 yıl boyunca güvendi ben de bölge halkıma güveniyorum. Şimdi el ele gönül gönüle zorlu yollara düşme, kaderimize sahip çıkma zamanıdır. Bölgeme hizmet etmek benim için bir şereftir. Halkımın bana vereceği desteğe şimdiden teşekkür ederim” dedi.

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18/11/2022 11:38