Namsoy: UBP'liler Sn Faiz Sucuoğlu etrafında bunun için kenetlenmelidir

Ulusal Birlik Partisi Eski Genel Sekreteri Fuat Namsoy Ulusal Birlik Partisi 22'nci Olağan Kurultayına ilişkin yaptığı Faiz Sucuoğlu'nu tebrik ederek, "Tüm UBP'liler Sn Faiz Sucuoğlu etrafında bunun için kenetlenmelidir" dedi.

Namsoy mesajında şu ifadeleri kullandı:

Ulusal Birlik Partisi 22'nci Olağan Kurultayını büyük bir olgunluk içerisinde tamamlamıştır. Tabanın güçlü desteği ile başkanlığa seçilen Sn Faiz Sucuoğlu'nu gönülden tebrik ederim. Partimizin geleceğe taşınmasında, son dönemlerde yaşanan tartışma ve gerilimlerin geride kalması, eski bir genel sekreter olarak en büyük isteğimdir. Tabandan aldığı güçlü destekle, Sn Sucuoğlu'nun bu yönde adımlar atacağına olan inancım tamdır. Kurultay öncesinde de, sonrasında Sn Faiz Sucuoğlu'nun dikkat çektiği konu, aslında hem ülkemizin hem de partimizin ihtiyaç duyduğu yegane unsurdur. İlk erken seçimde partimizin tek başına iktidara gelmesi, devamında da ülkede alım gücünü yükseltecek, ekonomiyi ayağa kaldıracak, üretimi artıracak politikaları hayata geçirmek öncelikli yol haritamız olmalıdır. Tabanın verdiği güçlü mesaj da budur. Zaman ayrışma değil, ülkeyi geleceğe taşıma zamanıdır. Tüm UBP'liler Sn Faiz Sucuoğlu etrafında bunun için kenetlenmelidir. Bir kez daha Faiz Sucuoğlu'nu tebrik ederim. Ülkemize ve partimize kurultay sonucumuz hayırlı olsun.

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01/11/2021 12:44