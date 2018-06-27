HABER KIBRIS

Fuat Namsoy veda etti

Fuat Namsoy sosyal medyadan yayınladığı mesajla veda etti

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27/06/2018

Fuat Namsoy veda etti
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24 yıl boyunca Lapta ve  bölge köylerine hizmet veren Lapta Belediyesi eski  başkanı Fuat Namsoy soayal medyadan tüm halkı ayrım gözetmeksizin selamladığını yazarak teşekkür etti.

İşte Namsoy'un paylaşımı:

Her seçim bir demokrasi yarışıdır. Kazanmak veya kaybetmek her yarışta olduğu gibi, demokrasi yarışının bir sonucudur. Sonuçların bölgemize ve bölge halkımıza hayırlı olmasını dilerim. Başta güvenini ve desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen eşim, çocuklarım ve ailem olmak üzere, kampanya süresince yanımda olan, gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm dost ve sevenlerime en içten teşekkürlerimi sunarım.

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TAGS: fuat namsoy, haber, kıbrıs
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