Fuat Namsoy veda etti

24 yıl boyunca Lapta ve bölge köylerine hizmet veren Lapta Belediyesi eski başkanı Fuat Namsoy soayal medyadan tüm halkı ayrım gözetmeksizin selamladığını yazarak teşekkür etti.

İşte Namsoy'un paylaşımı:

Her seçim bir demokrasi yarışıdır. Kazanmak veya kaybetmek her yarışta olduğu gibi, demokrasi yarışının bir sonucudur. Sonuçların bölgemize ve bölge halkımıza hayırlı olmasını dilerim. Başta güvenini ve desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen eşim, çocuklarım ve ailem olmak üzere, kampanya süresince yanımda olan, gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm dost ve sevenlerime en içten teşekkürlerimi sunarım.