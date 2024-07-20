Namsoy’un seçim sayfası Evren için düzenleniyor

Haber Kıbrıs Ulusal Birlik Partisi’nde kurultay heyecanı sürerken genel başkanlığa aday olması beklenen Kutlu Evren’den sosyal medya hamlesi geldi. 2022 Yerel Seçimleri’nde Alsancak-Lapta-Çamlıbel Belediyesi başkan adayı Fuat Namsoy için kullanılan sayfanın ismi değiştirildi, profil fotoğrafına ve kapak fotoğrafına Evren’in fotoğrafları konuldu. Sayfadan Namsoy’un fotoğrafları silinirken Evren’in fotoğraflarına “Yolumuz yolun başkan” yönünde yorumlar yapıldı.

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