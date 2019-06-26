Nane Yağının Sağlığa Faydaları ve 25 Kullanım Alanı

Nane yağı uçucu bir yağdır, ferahlık hissi verir ve cilde sürüldüğünde ağrıyan kasları rahatlatan yatıştırıcı etkiye sahiptir. Aynı zamanda anti-mikrobiyal özelliklere sahiptir bu nedenle ağız kokusunu tazelemek ve sindirim sorunlarını yatıştırmaya yardımcı olur.

Ağız yolu ve cilde sürülerek kullanılan nane yağı anti-mikrobiyal özelliğe sahiptir, lavanta ile birlikte dünyadaki en çok yönlü uçucu yağ olabilir. Kelimenin tam anlamıyla yardım edemediği az sayıda vücut, sağlık ve zihin meselesi vardır.

Nane, melez bir türdür. Uçucu yağlar, çiçekli bitkinin taze hava kısımlarının buharla damıtılmasıyla toplanır. En aktif maddeler arasında mentol (% 35-45) ve menton (% 10-30) bulunur.

Klinik olarak konuşmak gerekirse, nane yağı kas spazmlarını azaltma kabiliyeti nedeniyle gastrik astar ve kolondaki bulantı önleyici yararları ve yatıştırıcı etkileri için önerilir.

Nane sadece tıbbi amaçla kullanılan eski Avrupa bitkilerinden biri değildir. Antik Çin ve Japon halk tıbbında da kullanılırdı. Yunan mitolojisinde, Nimf Mentha ona aşık olmuş ve halkın gelecek yıllar boyunca onu takdir etmesini isteyen Pluto tarafından bir bitkiye dönüştürülmüş.

Nane yağının sağlığa olan faydaları M.Ö. 1.000 yılların da belgelenmiştir ve birkaç Mısır piramidinde bulunmuştur.

Nane Yağının Faydaları:

En yaygın kullanım alanlarından bazıları şunlardır:

Mide ağrılarını azaltır

Sindirim sorunlarını yatıştırır

Ağız kokusunu tazeler

Baş ağrılarını hafifletir

Anti-Mikrobiyal özelliğe sahiptir

Zihinsel odaklanmayı geliştirir

Solunum borusunu temizler

Enerjiyi artırır

Kas gevşetici özelliğe sahiptir

Tıbbi ilaçlar yerine kullanılacak uygun maliyetli doğal çözüm.

Dürüst olmak gerekirse, gezegendeki herkesin nane yağını kullanmaması için bir sebep düşünemiyorum.

25 Madde de Nane Yağının Kullanımı

Kas Ağrılarının Azalması: Nane uçucu yağ olup, çok etkili bir doğal ağrı kesici ve kas gevşetici maddedir. Özellikle ağrıyan bir sırtta, ağrılı kasları yatıştırmada ve baş ağrılarını gidermek için kullanılır. Bir çalışma da, cilde sürülen nane yağı, Fibromiyalji ve Miyofasyal Ağrı Sendromu ile ilişkili ağrı kesici etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Çalışma ayrıca nane yağı ile birlikte, okaliptüs, mentol, kapsaisin ve diğer bitkilerin de yararlı olabileceğini buldu. Sinüs Bakımı: Solunduğunda sinüslerin, boğazın ve gırtlağın rahatlamasını sağlar. Nane balgam söktürücü olarak görev yapar ve soğuk algınlığı, öksürük, sinüzit, astım ve bronşit için rahatlama sağlayabilir. Eklem Tedavisi: Eklem ağrılarında, lavanta yağı ile karıştırarak kullanıldığında buz banyosu yapmış gibi hissedebilirsiniz ancak vücudunuzun sıcak ve kuru kalmasını sağlar. Açlık Hissini Azaltır: Nane yağını soluduğunuz da açlık hissini giderir ve kendinizi daha enerjik hissetmenizi sağlar. Yemeklerden önce göğsünüze, şakaklarınıza damlatabilirsiniz veya nane yağını koklayarak iştahınızı azaltabilirsiniz. Doğal Enerji Verici: Tehlikeli enerji içeceklerine alternatif olarak toksik içermeyen naneden bir kaç nefes alabilirsiniz. Nane yağının uzun yolculuklarda, okul veya farklı stres arttırıcı zamanlar da sizi rahatlattığını göreceksiniz. Kronik yorgunluk sendromu olanlar için odağı ve konsantrasyonu artırabilir. Şampuanınızı Geliştirin: Kafa derinizi uyarmak, zihninizi canlandırmak ve uyanmak için düzenli olarak sabahları şampuanınıza koyacağınız 2-3 damla nane yağı ile güne zinde başlayabilirsiniz. ayrıca güçlü bir antiseptik olan, nane kepek ve biti temizlemeye yardımcı olur. Alerji Giderme: Nane yağı, burunda ki kasların rahatlamasında son derece etkilidir ve alerji mevsimi süresince toz ve polenin etkilerini azaltır. Karanfil yağı ve okaliptüs yağı ile birlikte kullanıldığın da alerji semptomlarını en aza indirir. Dikkat Eksikliği: Konsantrasyon gerektiren çalışmalar esnasında göğsünüze,dil altınıza veya burununuzun altına damlatacağınız bir kaç damla nane yağıyla daha verimli çalışacaksınız. Kaşıntılar: Kaşıntı olan bölgeye lavanta yağı ile karıştırıp uygulandığın da kaşıntıları geçirecektir. Ateş Azaltıcı: Nane yağı ferahlık etkisi nedeniyle, özellikle çocuklarda ateş düşürmek için mükemmel bir doğal tedavidir. Nane yağını hindistancevizi yağı ile karıştırıp, çocuğunuzun boynuna ve ayaklarının altına sürerek ovalayın. Aspirin veya diğer ilaçların yerine ateşin stabilize edilmesine yardımcı olur. Doğal Haşere Kovucu: Evinizi karıncalardan, örümceklerden, hamam böceklerinden, sivrisineklerden, farelerden ve bitlerden koruyabilirsiniz. Cilt Sağlığı: Ciltte oluşan iltihap üzerinde yatıştırıcı etkilere sahiptir. Nane yağını güzel bir ferahlama hissi için dudak balsamı veya vücut losyonu ile karıştırabilirsiniz. Nane yağı ve lavanta yağı karıştırıldığında egzama ve sedef hastalığını iyileştirir. Akne Tedavisi: Tıp araştırmalarına göre, Nane yağı anti-mikrobik özellikleri sayesinde en iyi kullanım alanı yüz bakımıdır, bu nedenle doğal olarak akne tedavisine yardımcı olan mükemmel bir bileşendir. Baş ağrısı Tedavisi: Nane yağının dolaşımı, barsakları ve gergin kasları rahatlatır. Bütün bu koşullar nedeni ile nane yağı baş ağrısına,migrene mükemmel bir doğal tedavi yöntemidir. Almanya Kiel Üniversitesi Nörolojik Kliniği’nde araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırmada, nane yağı da dahil olmak üzere yağların bir kombinasyonunun “baş ağrısı duyarlılığında azalma ile birlikte önemli ağrı kesici etki” bulunduğunu keşfetti. Yağlar alına ve şakaklara uygulandı. Saç Uzaması: Nane yağı, birçok kaliteli saç bakımı ürünlerinde kullanılır; çünkü hasar görmüş saçları doğal olarak kalınlaştırır ve besler. Mevcut şampuanınıza biraz nane yağı ekleyin veya saç dökülmesini ve kırılmaları durdurmaya yardımcı olacaktır. Güneş Yanıkları: Nane yağı ferahlık etkisi ile güneş yanıklarına çok iyi gelir. Nane yağını biraz hindistancevizi yağı ile karıştırabilir ve doğrudan etkilenen bölgeye uygulayabilirsiniz. Huzursuz Bağırsak Sendromu (IBS): Kapsül biçiminde alınan nane yağının, doğal olarak IBS’yi (irritabl bağırsak sendromu) tedavi etmede etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bir çalışmada IBS semptomlarında% 50 azalma görüldü. Şişkinlik ve Hazımsızlık : Nane yağı, bağırsak spazmlarını azaltmak için Buscopan gibi ilaçlara karşı doğal bir alternatif olarak kullanılabilir. Bağırsak kaslarını rahatlatarak çalıştırır, bu da şişkinlik ve gazı azaltır. Yemek öncesi nane çayı veya suya 1 damla nane yağı ilave ederek kullanabilirsiniz. Nefesinizi Tazeleyin: Nane yağı 1000 yıldan daha uzun süredir doğal nefes tazelemek için kullanılır. Çalışmalara göre, nane yağı ağız yıkama kimyasalları klorheksidin’den daha iyi performans gösterdi. Ev yapımı diş macunu ile ağız yıkanabilir veya dilinizin altına bir kaç damla nane yağı damlatabilirsiniz. bir bardak suya eklediğiniz bir kaç damla nane yağı ile yapacağınız ağız gargarası ağız kokularını giderir. Mide Bulantısını Azaltın: Bir tıbbi araştırmada nane yağının, kemoterapi ile başlayan mide bulantılarını standart tıbbi tedavilerden daha iyi sonuç verdiğini ortaya çıkartmıştır. Suya bir damla nane yağı ilave ederek içtiğinizde veya kulaklarınızın arkasına sürdüğünüz de mide bulantınızın azaldığını göreceksiniz. Solunuma Faydaları: Solunum yollarını açma ve burun tıkanıklığını giderme kabiliyetine sahiptir. Astım ve bronşit semptomlarını azaltmaya yardımcı olması için nane yağını, sıcak su içerisindehindistancevizi yağı ve okaliptüs yağı ile karıştırarak buharını soluyabilirsiniz. Tıbbi İlaçlarla Düşük Etkileşim: Kolonik Tıp araştırması nane yağının, alınan tıbbi ilaçlar ile birlikte kullanılmasında bir sakınca olmadığını ortaya çıkarttı. Ayrıca İnfantil Kolik tedavisinde Simetione ilacı kadar etkili olduğunu keşfetti. Diş Çıkarma: Nane yağı, bebeklerdeki diş çıkarma ile ilişkili acıyı hafifletmek için mükemmel doğal bir çare. Nane yağı, hindistancevizi yağı ile 1: 1 oranında karıştırın ve damaklara sürün. Hormonları Dengeleyin ve Polikistik Over Sendromu Semptomlarını Hafifletin: Nane yağının hormon dengeleyici etkileri vardır ve polikistik yumurtalık sendromu için yararlı olabilir. Kanser Tedavisi: Klinik araştırmalar nane yağının, prostat kanseri büyümesini engelleyen bileşik mentol içerdiğini gösterdi. Ayrıca araştırmalar, nane yağının radyasyona bağlı DNA hasarına ve hücre ölümüne karşı koruduğunu tespit etti.

Nane Yağı Araştırmaları

Nane yağını araştıran 302 bilimsel araştırma vardı. Bu güçlü tedavi yöntemini günlük rutininize dahil etmelisiniz. Hayatınızın hayal ettiğinizden daha çok değişeceğini göreceksiniz.

Örneğin, Clayton Eyalet Üniversitesi’ndeki, 2012 nolu nane yağlarının ameliyat sonrası bulantı ve kusmayı azaltma etkisini test eden bir çalışması vardır. Genellikle genel anestezinin ortak bir yan etkisi olarak görülür ki ameliyat geçiren insanların yaklaşık üçte biri çeşitli şiddette bu koşullardan muzdariptir.

Sadece aromaterapi olarak değil, mideye sürülen ya da içe çekilen bir damla nane yağı hazımsızlığı giderir. Nane yağı narkozun etkisiyle oluşan mide-bağırsak sorunlarını azaltmasıyla bilim camiasını etkisi altına aldı

Yeni araştırmaya göre nane yağı antibiyotikdirencini artırdığını ve vücudunuzu etkileyen reçeteli antibiyotiklerin ve diğer kimyasalların aşırı kullanımı nedeniyle oluşan hasarın iyileşmesine yardımcı olduğunu keşfetti. Muhtemelen IBS (Hassas Bağırsak Sendromu) tedavisinde bu kadar etkili olmasının sebebi de budur.

Nane yağının IBS semptomlarının düzelmesi ve karın ağrısında düzelme açısından kimyasal ilaçlara oranla daha belirgin olarak sonuç verdiğini ortaya koydu. Nane yağı, IBS için güvenli ve etkili kısa vadeli bir tedavidir.

Böcekleri Kovmak için Nane Yağı

Bir araştırma nane yağının sivrisineklere karşı 150 dakikalık koruma süresi sağladığını ve kollara sadece 0.1 mL yağ uygulandı. Araştırmacılar, 150 dakika sonra nane yağı etkinliğini azalttığını ve tekrar uyguladıklarını söylediler.

Endişeler ve Potansiyel Etkileşimler

Nane yağını, ağız yoluyla yiyeceklere belirli miktarlarda koyarak veya cildinize sürerek güvenle kullanabilirsiniz. Nane yağı, mide yanması, kızarma, ağız yaraları, baş ağrısı gibi yan etkilere neden olabilir. Bazı reçeteli ilaçlar ve tezgah üstü ilaçlar nane yağıyla olumsuz etkileşime girebilir. Bağırsaklarla ilgili nane yağı takviyeleri, mide yanması, mide bulantısı ve bazı ilaçların hızlı emilimine neden olan hızlı çözülmeye neden olabilir. Gerekli önlemleri alın.

Aşağıdaki ilaçlar, nane yağı ile etkileşim için “orta” bir potansiyel taşır:

Neoral, Sandimmune, Elavil, Haldol, Zofran, Inderal, Theo-Dur, Calan, Isoptin, Prilosec, Prevacid, Protonix, Diazepam, Valium, Soma, Viracept, Cataflam, Voltaren, Ibuprofen / Motrin, Mobic, Feldene, Celebrex, Elavil, Warfarin / Coumadin, Glükotrol, Iosartan, Cozaar, Mevacor, Nizoral, Sporanox, Allegra, Halcion.

Aşağıdaki ilaçlar nane yağı ile etkileşim için “küçük” bir potansiyel taşır:

Tums, Rolaids, Ripan, Bilagog, Amphojel, Tagamet, Zantac, Axid, Pepcid, Prilosec, Prevacid, Aciphex, Protonix, Nexium dahil tezgah üstü ve reçeteli antasitler.

Doğal ek önlemler:

Nane, demir takviyesiyle aynı anda alındığında demir emilimini azaltabilir. Demir takviyeleri ve nane yağı kullanıyorsanız, ikisi arasında en az 3 saat olmalıdır.

Kaynak: https://draxe.com/peppermint-oil-uses-benefits/ Kaynak:Nane Yağının Sağlığa Faydaları ve 25 Kullanım Alanı