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Nani transferi resmen açıklandı!

Serie A ekiplerinden Venezia, Luis Nani'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

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15/01/2022

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Nani transferi resmen açıklandı!

İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Venezia, Portekizli oyuncu Luis Nani'yi kadrosuna kattı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki futbolcuyla 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sürecek anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Son olarak ABD'nin Orlando takımında forma giyen Nani, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'de oynamıştı.

Portekiz Milli Takımı ile 2016'da Avrupa şampiyonluğu yaşayan Nani, İngiltere'nin Manchester United takımı ile 4 Premier Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 İngiltere Lig Kupası ve Sporting Lizbon ile 3 Portekiz Kupası zaferi yaşamıştı.

15/01/2022 15:37
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TAGS: Nani, spor, futbol
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