'Nankör kedi' tarih oluyor

Araştırma kapsamında, incelenen 108 kedi içindeki 70 yavru kedi, sahipleriyle birlikte tanımadıkları bir odada 2 dakika bırakıldı. Daha sonra sahibi 2 dakikalığına odadan çıkarıldı.

Araştırmacılar, bu 2 dakikalık yalnızlık süresince kedilerin yüzde 64,3’inin “güvenli bağlanma” belirtileri gösterdiğini söylüyor. 70 yavru kedinin sahipleri odaya geri döndüklerinde ise kedilerin rahatladıkları, çevrelerinde olup bitenle ilgilenmeye başladıkları tespit edildi. Kedilerin geri kalanının ise stresli ruh halini korumaya devam ettikleri, bazılarının daha sırnaşık oldukları, bazılarının ise tamamen sahiplerinden kaçarak “güvensiz bağlanma” belirtileri gösterdiği anlaşıldı.

Kediler nankör değil

Benzer bir araştırma ebeveynler ve çocukları üzerinde yapıldığında, çocukların yüzde 65’inin “güvenli bağlanma” belirtileri gösterdiği, köpekler üzerinde yapıldığında ise köpeklerin yüzde 58’inin “güvenli bağlanma” belirtileri gösterdiği tespit edilmiş. Bir önceki araştırmada, kedilerin yüzde 64,3’ünün “güvenli bağlanma” belirtileri gösterdiği tespit edilmişti. Bu sonuca bakılırsa, kedilerin bırakın nankör olduğunu, köpeklerden daha sadık olduğunu söylemek bile mümkün.

Kedinize nasıl davrandığınız, onun davranışlarını belirliyor

Araştırmanın başındaki isimlerden Dr. Kristyn Vitale, “Kediler, stresli olduklarında sahiplerinden güven duygusu bekliyor. Kedi sahipleri bunu mutlaka göz önünde bulundurmalı. Kedi sahiplerinin stresli oldukları zamanlardaki davranışları, kedilerin davranışları üzerinde doğrudan bir etki yaratıyor” diyor.

Bilim bir kere daha kalıplaşmış düşüncelerin aslında sorgulanması gerektiğini, doğru olmayabileceğini bize gösteriyor. Kedilere veya köpeklere “sadık, nankör” gibi tanımlamalar getirmek yerine, onları hayatımızın neresine koyduğumuz ve onlara nasıl yaklaştığımız daha çok önemli hale geliyor.

06/03/2020 13:19