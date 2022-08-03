Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, açıklamalarıyla yine gündeme oturdu.

Bu açıklamalarla birlikte Napoli'de Victor Osimhen ve Andre Anguissa gibi oyuncular da seçim yapmak zorunda kalacak gibi görünüyor.

Serie A ekibinin başkanı Afrika'lı milli oyuncular hakkında açıklamasında; "Artık Afrikalı oyuncu transfer etmeyeceğim. Onları gerçekten seviyorum ancak, Afrika Uluslar Kupası'nda oynamaktan vazgeçtikleri hakkında bir anlaşma imzalamaları gerekecek. Biz onlar dünyanın başka yerlerinde maç oynarken maaşlarını ödeyen aptallarız." dedi.

Napoli Başkanı aynı zamanda yaptığı açıklamayla, 2017-2018 sezonunda kulübü satması için 900 milyon Euro teklif yapıldığını ancak reddettiğini belirtti.

De Laurentiis konu hakkında; "Yatırım fonlarının saldırısına uğruyorum. Bir Amerikan fonu 2017/2018'de 900 milyon Euro'ya kulübü satın alma teklifi sundu. Ancak oyunun içinde olmaktan zevk aldığımı anlayamıyorlar." sözlerini sarf etti.

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03/08/2022 08:44