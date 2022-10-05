Napoli deplasmanda Ajax'ı dağıttı

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Napoli, deplasmanda Ajax'ı 6-1 yendi ve 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü.

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05/10/2022

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Napoli deplasmanda Ajax'ı dağıttı

Karşılaşmada ev sahibi takımın tek golünü 9. dakikada Mohammed Kudus'tan geldi.

Konuk takımın gollerini ise 18 ve 47. dakikalarda Raspadori, 33'te Di Lorenzo, 45'te Piotr Zielinski, 63'te Kvaratskhelia ile 81. dakikada Simeone attı. 

Mücadelenin 73. dakikasında Ajax'tan Dusan Tadic ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 

Sahadan 6-1 galip ayrılan lider Napoli puanını 9'a yükseltirken 3 puanlı Ajax 3. sırada kaldı. 

05/10/2022 11:04
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TAGS: Napoli, ajax
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