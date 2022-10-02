Napoli dolu dizgin

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında Napoli, evinde ağırladığı Torino'yu 3-1 mağlup etti. Galibiyet serisini 4'e çıkaran Napoli, hem namağlup unvanını korudu hem de liderliğini sürdürdü.

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02/10/2022

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Napoli dolu dizgin

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadelede Napoli'ye galibiyeti getiren golleri Andre Zambo Anguissa (2) ve Khvicha Kvaratskhelia attı. Konuk ekip Torino'nun tek sayısı Antonio Sanabria'dan geldi.

Serie A'da bu sezon henüz yenilgi yüzü görmeyen Napoli, galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Puanını 2o'ye çıkartan Napoli, liderliğini sürdürdü.

Sezona iyi başlayan ama son haftalarda kötü sonuçlar alan Torino ise üst üste 3. yenilgisini yaşadı. Torino, 10 puanla 9. sırada yer aldı.

02/10/2022 11:11
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TAGS: Napoli, spor, haber
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